Kate Middleton revela que príncipe George possui habilidades na cozinha

“Eu fiquei um pouco emocionada ao conversar com Kate. Ela parou de falar e deixou eu me recompor. Você podia ver a simpatia nos olhos dela, ela foi muito calorosa e pé no chão”, disse

Na última terça-feira, dia 28, Kate Middleton marcou presença em um evento na Casa Ronald McDonald, em Londres, que teve como objetivo inaugurar as acomodações que servirão para que famílias tenham onde ficar na hora de acompanhar crianças passando por algum tratamento no hospital infantil Evelina.

Rebecca Bridges-Wheeler é mãe de Lewis, um bebê que nasceu após 23 semanas e que está muito doente. Kate logo a confortou e a ouviu falar sobre seu problema. Segundo informações do Daily Mail, ela foi só elogios para a esposa de príncipe William:

Eu fiquei um pouco emocionada ao conversar com Kate. Ela parou de falar e deixou eu me recompor. Você podia ver a simpatia nos olhos dela, ela foi muito calorosa e pé no chão.

Em seguida, Kate ainda conversou com James, irmão mais velho de Lewis, que estava acompanhando a mãe. O menino foi logo perguntando para ela onde estava o príncipe George! Como resposta, a Duquesa de Cambridge respondeu o seguinte, revelando uma habilidade do pequeno:

– George? Eu deveria ter trazido ele. Ele está no berçário hoje fazendo panquecas.

Antes de voltar a desenhar, James ainda comentou com Kate que uma tempestade estava se aproximando da cidade. Ele logou ouviu como resposta:

– Sim, eu sei tudo sobre elas. George gosta de tempestades também!

Muito amor, não é?

Folha Vitória.