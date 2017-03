Ministro da Saúde garante que “não faltará vacina” contra febre amarela no Estado

O Ministro da Saúde, Ricardo Barros, visitou o Espírito Santo na manhã desta quinta-feira (02), a convite da senadora Rose de Freitas (PMDB-ES), e garantiu que “não faltará vacina” contra a febre amarela para a população capixaba. Segundo o ministro, já há um total de 3,6 milhões de doses disponíveis e que estão sendo distribuídas “o mais rapidamente possível”. Além disso, Ricardo Barros afirmou que deve manter a vacinação contra a febre amarela no Espírito Santo como parte do calendário oficial.

“Não faltará vacina. Nós estamos com a programação de cobertura vacinal bastante adiantada também. Em consequência disso, a notificação de casos de febre amarela caiu de forma muito acentuada, com poucos casos agora”, afirmou Ricardo Barros.

A comitiva do ministro, ao lado da senadora Rose de Freitas, do deputado federal Lelo Coimbra (PMDB), de deputados estaduais, prefeitos e outras autoridades, fizeram uma ronda por unidades de saúde da Grande Vitória, além de uma visita ao hospital Santa Rita, na capital.

A agenda começou na Serra, na Unidade Regional Boa Vista. Em seguida, a comitiva foi a Vitória, na Unidade de Saúde Raul Oliveira Nunes, em Jardim Camburi; passou ainda em Viana, na unidade de saúde de Vila Bethânia; passou em Cariacica, na unidade de São Francisco; e finalizou a série de visitas técnicas no hospital Santa Rita. O ministro ainda encontrou-se com o governador Paulo Hartung (PMDB), na residência oficial, em Vila Velha, e deixou o Espírito Santo por volta das 13 horas.

Durante o trajeto de Ricardo Barros, os prefeitos dos municípios visitados tentavam acalmar a população, exatamente com a garantia do governo Federal de que haverá vacina para todos. O prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia Júnior (PPS), o Juninho, por exemplo, afirmou, na unidade de São Francisco: “A senadora Rose de Freitas e o ministro estão aqui para nos garantir a vacinação em todo o Espírito Santo”. Juninho ainda anunciou que, naquele momento (por volta das 11 horas), mais 100 doses estavam chegando, para contemplar as pessoas que “acordaram cedo e não tinham” conseguido se vacinar.

O ministro Ricardo Barros fazia coro aos discursos dos prefeitos e reforçava o apoio à população: “O Ministério da Saúde está repassando recursos adicionais às prefeituras que estão ampliando a vacinação e também repondo a estes municípios os custos com internação, os custos impostos pelo aumento da demanda”, disse. A senadora Rose de Freitas ressalta que fez o convite ao ministro para orientar, conscientizar e mostrar, com a presença do governo Federal, a importância de todos os capixabas se vacinarem.

Por Felipe Izar

Assessoria de Comunicação – Senadora Rose de Freitas