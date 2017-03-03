Risoto Primavera com Camarões – participação do Chef Juarez Campos

RISOTO PRIMAVERA COM CAMARÕES
Receita do Chef Juarez Campos
INGREDIENTES: (4 PORÇÕES)
½ XÍCARA DE ABOBRINHA VERDE COZIDA EM CUBOS
½ XÍCARA DE ERVILHAS FRESCAS EM CUBOS
½ XÍCARA DE CENOURA COZIDA EM CUBOS
½ XÍCARA DE BRÓCOLI COZIDO EM CUBOS
½ XÍCARA DE COUVE FLOR COZIDA EM CUBOS
½ XÍCARA DE PIMENTÃO VERMELHO EM CUBOS ( OPCIONAL )
½ XÍCARA DE PIMENTÃO AMARELO EM CUBOS ( OPCIONAL )
1 CEBOLA MÉDIA PICADA
4 COLHERES DE SOPA DE MANTEIGA
1 XÍCARA DE VINHO BRANCO SECO
320G DE ARROZ ARBÓREO
1,5L DE CALDO DE LEGUMES
2 COLHERES DE SOPA DE GRANA PADANO RALADO
600G DE CAMARÕES MÉDIOS DESCASCADOS E LIMPOS
4 COLHERES DE SOPA DE AZEITE
RASPAS DE LIMÃO SICILIANO
SAL E PIMENTA DO REINO A GOSTO
PREPARO
TEMPERE O CAMARÃO COM SAL, PIMENTA DO REINO E LIMÃO E DOURE RAPIDAMENTE NA METADE DO AZEITE.
PERFUME COM A METADE DO VINHO, DEIXE EVAPORAR E RESERVE.
REFOGAR A CEBOLA NA METADE DA MANTEIGA E DO AZEITE.
JUNTAR O ARROZ E REFOGAR ALGUNS MINUTOS.
ADICIONAR A METADE DO VINHO E DEIXAR EVAPORAR.
JUNTAR AOS POUCOS, O CALDO DE LEGUMES FERVENTE E MEXER DE VEZ EM QUANDO.
DEPOIS DE 10MINUTOS DO INÍCIO DO COZIMENTO, JUNTE OS LEGUMES E CONTINUE COZINHAR ATÉ O ARROZ FICAR AL’DENTE.
ACRESCENTAR OS CAMARÕES, O GRANAPADANO E O RESTANTE DA MANTEIGA GELADA.
MISTURAR E SALPICAR COM ZEST DE LIMÃO SICILIANO.
Por Alessandro Eller – Folha Vitória