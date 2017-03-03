domingo , 5 março 2017

Risoto Primavera com Camarões – participação do Chef Juarez Campos

Risoto Primavera com Camarões – participação do Chef Juarez Campos

RISOTO PRIMAVERA COM CAMARÕES

Receita do Chef Juarez Campos

INGREDIENTES: (4 PORÇÕES)

½ XÍCARA DE ABOBRINHA VERDE COZIDA EM CUBOS

½ XÍCARA DE ERVILHAS FRESCAS EM CUBOS

½ XÍCARA DE CENOURA COZIDA EM CUBOS

½  XÍCARA DE BRÓCOLI COZIDO EM CUBOS

½  XÍCARA DE COUVE FLOR COZIDA EM CUBOS

½ XÍCARA DE PIMENTÃO VERMELHO EM CUBOS ( OPCIONAL )

½ XÍCARA DE PIMENTÃO AMARELO EM CUBOS ( OPCIONAL )

1 CEBOLA MÉDIA PICADA

4 COLHERES DE SOPA DE MANTEIGA

1 XÍCARA DE VINHO BRANCO SECO

320G DE ARROZ ARBÓREO

1,5L DE CALDO DE LEGUMES

2 COLHERES DE SOPA DE GRANA PADANO RALADO

600G DE CAMARÕES MÉDIOS DESCASCADOS E LIMPOS

4 COLHERES DE SOPA DE AZEITE

RASPAS DE LIMÃO SICILIANO

SAL E PIMENTA DO REINO A GOSTO

PREPARO

TEMPERE O CAMARÃO COM SAL, PIMENTA DO REINO E LIMÃO E DOURE  RAPIDAMENTE NA METADE DO AZEITE.

PERFUME COM A METADE DO VINHO, DEIXE EVAPORAR E RESERVE.

REFOGAR A CEBOLA NA METADE DA MANTEIGA E DO AZEITE.

JUNTAR O ARROZ E REFOGAR ALGUNS MINUTOS.

ADICIONAR A METADE DO VINHO E DEIXAR EVAPORAR.

JUNTAR AOS POUCOS, O CALDO DE LEGUMES FERVENTE E MEXER DE VEZ EM QUANDO.

DEPOIS DE 10MINUTOS DO INÍCIO DO COZIMENTO, JUNTE OS LEGUMES E CONTINUE COZINHAR ATÉ O ARROZ FICAR AL’DENTE.

ACRESCENTAR OS CAMARÕES, O GRANAPADANO E O RESTANTE DA MANTEIGA GELADA.

MISTURAR E SALPICAR COM ZEST DE LIMÃO SICILIANO.

Por Alessandro Eller – Folha Vitória

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