Vacinação contra febre amarela terá 100% de cobertura em Aracruz

Com objetivo de proteger a população, a Prefeitura de Aracruz intensifica a vacinação contra febre amarela no município. Neste sábado, 04 de março, das 8h às 16h, acontece o dia D em todas as 18 Unidades de Saúde da sede e do interior. A vacinação também vai acontecer em outros dois pontos: na Praça São João Batista e no Shopping Oriundi.

“Além de reforçar a imunização da população, a vacinação no sábado vai atender às pessoas que não conseguem ir às unidades durante a semana”, explicou o Secretário de Saúde, Luis Claudio Gomes Souto, que destacou ainda, que a iniciativa é uma das estratégias do município para fortalecer o bloqueio contra a doença. “O objetivo da ação, apesar da cidade não ter notificado casos da doença, é evitar a proliferação da febre no município”.

A vacinação continua de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, em todas as Unidades de Saúde. É importante levar carteira de vacinação e documento pessoal. A Prefeitura de Aracruz está vacinando toda à população, dentro dos critérios do Ministério da Saúde.

Atenção!

Os sintomas e sinais mais comuns da doença são: febre alta, dor de cabeça, calafrios, cansaço, dor muscular, náuseas e vômitos. Nas formas mais graves da doença, podem ocorrer icterícia (olhos e pele amarelados), insuficiências hepática e renal, manifestações hemorrágicas e cansaço intenso.

Contraindicações para a vacina de febre amarela: A vacina é contraindicada para crianças menores de seis meses, idosos acima dos 60 anos, gestantes, mulheres que amamentam crianças de até seis meses, pacientes em tratamento de câncer e pessoas imunodeprimidas (baixa imunidade). Em situações de emergência epidemiológica, vigência de surtos, epidemias ou viagem para área de risco, o médico deverá avaliar o benefício ou não da vacinação para estes grupos, levando em conta o risco de eventos adversos.

Duas doses da vacina de febre amarela protegem durante toda a vida!

Quem recebeu duas doses da vacina, na infância ou na fase adulta, já está devidamente protegido contra a febre amarela e não precisa buscar o serviço de saúde. Duas doses são o suficiente para proteger durante toda a vida. Uma terceira dose não vai criar nenhuma proteção adicional.

