Agências do Sine no ES abrem semana com 219 vagas de emprego

Cariacica é a cidade com o maior número de postos disponíveis.

Há chances para áreas, como comércio, indústria, saúde e serviços.

As agências do Sine no Espírito Santo começam a semana com a oferta de 219 vagas de emprego com carteira assinada. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridades e até para profissionais sem experiência.

Cariacica é a cidade com o maior número de postos disponíveis: são 94 vagas na Agência do Trabalhador, sendo 57 para ampla concorrência e 37 destinadas para pessoas com deficiência.

Há chances para diversas áreas, como: comércio, indústria, saúde e serviços. Cargos como técnico de enfermagem, vendedor, auxiliar de serviços gerais e atendente de telemarketing estão nessa lista. As vagas são direcionadas para pessoas com e sem experiência anterior na função desejada.

Em Vila Velha, 36 vagas estão abertas, sete delas somente para pessoas com deficiência. Vinte dessas oportunidades em Vila Velha são para trabalhar como vendedor ambulante. Das 29 chances em Vitória, 10 são para instaladores de TV por assinatura, com nível médio de escolaridade

Interior

Nas agências do Sine estadual espalhadas pelo Espírito Santo, há 60 vagas. Dezenove delas estão em Linhares, onde há ofertas para manicure, porteiro, auxiliar de limpeza, vendedor e serralheiro, entre outros. Em Barra de São Francisco, são 12 postos de trabalho disponíveis em cargos, como mecânico, secretária e técnico de informática.

G1.