Contêiner é apreendido no Porto de Vitória com 433 quilos de cocaína

A Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Vitória (ALF/VIT) apreendeu aproximadamente 430 quilos de cocaína dentro de um navio no município nesta sexta-feira (3). A droga estava em bolsas de viagens dentro de um contêiner de sucata que fazia a rota do Rio de Janeiro para a Bélgica. O navio estava atracando no porto de Vitória quando os agentes abordaram a embarcação e tiraram o contêiner.

De acordo com o auditor fiscal e inspetor chefe da alfândega, Flávio Coelho, os criminosos aproveitaram de um rota licita para o transporte ilícito. Além disso, a Polícia Federal investiga a hipótese de a droga pertencer a uma organização criminosa internacional, já que a embarcação saiu do Rio de Janeiro e estava a caminho do Porto de Antuérpia, na Bélgica, uma rota que segundo ele é conhecida e outros casos parecidos já foram registrados.

“Parte da carga não ficaria no Brasil de jeito nenhum. Porque a maneira que ela foi encontrada, a forma que a gente detectou o ilícito indica que se tratava de um trafico internacional de drogas e essa atuação de organizações criminosas internacionais acabam obtendo mais lucro com a entrega da carga no exterior”, aponta o inspetor.

O delegado regional executivo da Policia Federal conta que a droga estava em formato de tablete, com o nome da Colômbia, mas não é possível afirmar se tinha realmente procedência colombiana.

“Certamente envolve diversas pessoas é uma operação criminosa internacional enraizada aqui no Brasil assim como em outros países da America latina e também outros criminosos da Europa, para onde provavelmente seria o destino final dessa droga, onde ela seria comercializada”, explica o delegado.

O delegado diz que, quando os criminosos forem encontrados irão responder por trafico internacional e seus adjuntos.

