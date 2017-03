Aracruz recebe reforço tecnológico no combate ao Aedes Aegypti

Mais um trabalho da Prefeitura em prol da qualidade de vida do povo

aracruzense. Desde fevereiro, o município trabalha com a instalação de

armadilhas para monitorar e prevenir, com mais agilidade e eficácia, a

proliferação do transmissor da dengue, zica e chikungunya.

A Secretaria de Saúde, por meio da Unidade de Vigilância de Zoonoses,

implantou no município o Mi-Aedes, um sistema de monitoramento e gestão

inteligente via web, que permite gerar mapas e identificar, em um curto

período de tempo, a quantidade de Aedes aegypti presente no ambiente, bem

como o vírus circulante no local.

No município estão sendo instaladas 252 armadilhas para o monitoramento de

mosquitos adultos. As MosquiTRAPs, como são chamadas, são armadilhas que

contém um atrativo sintético para as fêmeas do Aedes aegypti, mosquito

transmissor da dengue, zica e chikungunya.

O Gerente de Vigilância em Saúde, Sidney Bernardo Gaspar, explica que este

monitoramento é realizado com a instalação das armadilhas em locais de fácil

acesso para os Agentes de Combate a Endemias e de maior concentração de

pessoas, como igrejas, unidades de saúde, hospital, rodoviária, centros

comunitários, escolas e imóveis. Para realização deste trabalho os

servidores da Secretaria de Saúde participaram de um treinamento para

utilizar o MI Aedes.

“Durante as vistorias, o agente de endemias verifica as armadilhas para

identificação do Aedes aegypti. Se houver a presença do mosquito no local, o

agente registra a informação no mapa de infestação, em tempo real, por meio

de um smartphone e o mosquito recolhido é enviado para análise laboratorial,

que permite identificar e diferenciar o vírus presente nele (dengue, zica ou

chikungunya). Com estes dados, em aproximadamente sete dias fica pronto um

mapa de circulação contendo os tipos de vírus, mosquitos e até casos em

humanos”, explicou o gerente.

Gaspar destaca ainda, que com essas informações, o município pode direcionar

as ações de combate ao mosquito com mais agilidade de acordo com as

necessidades demandadas pelo monitoramento, entre elas a eliminação dos

depósitos que possam acumular água, aplicação de inseticida e larvicídas ou

nebulização com UBV (Ultra Baixo Volume).

“A conscientização da população de combater os focos do mosquito Aedes

Aegypti tem sido um aliado importante para eliminar a doença no Município”,

destacou o prefeito Jones Cavaglieri, que falou também da importância da

população em contribuir com o trabalho do Poder Público, recebendo os

agentes e vistoriando seus imóveis. “O resultado está na queda dos focos do

mosquito e, consequentemente, a redução do número de casos no Município.

Pedimos aos munícipes que recebam os agentes em suas residências e permitam

a instalação das armadilhas e o monitoramento semanalmente das mesmas”.

Antônio Helder Santos, sócio proprietário de uma empresa no Polo Industrial

da sede, aceitou participar do monitoramento e a armadilha já foi instalada

no galpão da sua empresa. “Este é um trabalho de prevenção contra o

mosquito. É importante colaboramos com esta ação. Este serviço pode evitar

uma epidemia na cidade. Temos que ajudar a evitar a proliferação do

mosquito. Isso é um cuidado com a população”.