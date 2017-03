Dia Internacional da Mulher terá vários eventos gratuitos em shoppings

Happy Hour, “período do dia, no fim da tarde e após o encerramento do trabalho, em que os colegas se reúnem em bares, restaurantes, shoppings para beber, comer e confraternizar”. Este é o objetivo do 1º Happy Hour das Mulheres a ser realizado no dia 08 de Março para homenagear o Dia Internacional das Mulheres no Shopping Moxuara. Segundo a gerente de marketing do Moxuara, Melina Klein, a ideia é criar um ambiente descontraído para trocar ideias e se confraternizar.

O evento iniciará às 11h30, no Shopping Moxuara , com shows de música ao vivo na praça de alimentação no horário do almoço (a partir das 11h30) e a noite (19h30) com a programação do Happy Hour das Mulheres, com a apresentação de Diego Lyra no voz e violão e, nos intervalos, muitas dicas de beleza oferecidas pela loja Contém 1G.

Já os Shoppings Mestre Álvaro (divisa de Vitória/Serra) e Montserrat (Laranjeiras/Serra) apostam no poder das blogueiras do Espírito Santo para celebrar o Dia Internacional das Mulheres. No Shopping Montserrat haverá o “Dia de Diva” no Instituto de Beleza Bruna Vasconcelos. Por R$25 reais, as mulheres poderão fazer massagem, limpeza de pele, maquiagem e penteado. Além de participar de um bate papo sobre cuidados e maquiagem com a Blogueira especialista no tema, Gabriela Varejão. Toda a programação acontece no dia 8 de Março, partir das 19h, no Instituto que fica no Piso L1, próximo à entrada de pedestres.

Um evento reunindo blogueiras do Espirito Santo também está programado para o Dia da Mulher no Shopping Mestre Álvaro. As blogueiras Thais Pedrada e Ariana Duarte, com o apoio da loja O Boticário, farão um workshop de maquiagem. Além disso, as blogueiras também estarão dando dicas sobre produtos, a partir das 16h, nos dias 08 e 09/03, no Piso L3, em frente ao Hall do Finger. O Espaço de Beleza e gratuito e funcionará até às 19h.