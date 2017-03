Horário de Verão gera economia de mais de R$ 159 milhões entre 2016 e 2017

O Horário de Verão gerou economia de R$ 159,5 milhões entre 2016 e 2017, informou o Operador Nacional do Sistema Elétrico. O valor superou as expectativas iniciais, que eram da ordem de R$ 147,5 milhões. Os ganhos são decorrentes da redução do acionamento de usinas térmicas durante o período de vigência da medida. Na região Sul, por exemplo, houve uma redução de 4,3%, o que equivale, aproximadamente, ao atendimento do dobro da carga da cidade de Florianópolis no horário de ponta noturna. Já no sistema das regiões Sudeste e Centro-Oeste, a redução da demanda foi equivalente ao atendimento da metade da carga da cidade do Rio de Janeiro.

Balança comercial fecha no azul em US$ 4,5 bi em fevereiro

A balança comercial fechou no azul em fevereiro. A diferença entre as exportações e as importações deixou um saldo positivo de US$ 4,5 bilhões no mês passado. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e foram divulgados nesta quinta-feira (2). Esse resultado foi formado por exportações de US$ 15,5 bilhões e importações de US$ 10,9 bilhões no período. Os números mostram, ainda, que houve crescimento na venda de produtos brasileiros para o exterior em todas as modalidades.

Satélite brasileiro entra na segunda fase de

preparação para o lançamento

Começou neste mês a segunda fase de lançamento do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC). Agora, o primeiro satélite brasileiro deve entrar em órbita no dia 21 de março. Nos próximos dias, o SGDC passará pela fase final de preparação para lançar ao espaço. O primeiro satélite geoestacionário do Brasil terá uso civil e militar. O equipamento deve ampliar a oferta de banda larga em todo o território nacional, principalmente em regiões remotas do País.

Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética ocorrerá

no próximo domingo (5)

No próximo dia 5, a Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética, o segundo evento do calendário nacional da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) em 2017, terá oito provas, que serão disputadas num circuito de um quilômetro, em Nova Bragança (SP). O evento reúne os principais marchadores do País. A competição é seletiva para a Copa Pan-Americana, que será realizada nos dias 13 e 14 de maio, em Lima, no Peru. Pelos critérios, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) vai convocar os campeões de domingo nas provas de adultos e sub-20.

Rodovias federais têm redução de acidentes durante Carnaval

As rodovias federais tiveram redução no número de acidentes durante o Carnaval deste ano. Segundo informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, houve uma queda de 5,3% nas ocorrências em relação ao mesmo período do ano passado, mas com mais registros de óbitos decorrentes dos acidentes nas rodovias. Segundo balanço da Operação Carnaval 2017, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram registrados 1.696 mil acidentes em rodovias federais em 2017, contra 1.791 ocorrências do tipo observadas no ano passado. No período do Carnaval, no entanto, foram contabilizados 140 óbitos, contra 113 mortes no feriado do ano passado.

