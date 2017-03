PMA – Cartilha resgata a medicina tradicional das aldeias Tupinikim de Aracruz

O resgate do conhecimento sobre plantas medicinais nas aldeias Tupinikim em

Aracruz agora poderá ser compartilhado através da Cartilha “Semeando Saúde”.

O lançamento acontece na sexta-feira (10), às 9h, na aldeia Pau Brasil e

conta com a colaboração da Prefeitura de Aracruz, por meio da Secretária de

Saúde (SEMSA).

Em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, a cartilha foi produzida

pelos próprios indígenas, após oficinas, e tem o objetivo de contribuir para

a valorização da cultura e para perpetuação do saber tradicional,

favorecendo a sua propagação para as futuras gerações. Foram confeccionadas

cinco mil cartilhas e três mil calendários que serão distribuídos pelos

próprios indígenas.

Segundo a representante da SEMSA, Luzia Maria Pasolini, a cartilha traz

amostra do vasto saber indígena com dicas de como utilizar ervas, folhas e

raízes, contribuindo para o cuidado da saúde menos dependente de

medicamentos. “O conteúdo da publicação é produto de um trabalho coletivo

das pessoas mais idosas das aldeias Tupinikim e nosso papel foi o de

colaborar. Tem muita importância ensinar para as novas gerações a sabedoria

dos indígenas tupinikim mais idosos”.

“Essa cartilha visa valorizar a cultura Tupinikim e ao mesmo tempo ensinar

aos mais jovens toda a riqueza desta cultura”, disse o prefeito de Aracruz,

Jones Cavaglieri, que explicou a importância de colaborar com a construção

do material. “Este trabalho é muito importante para que todos conheçam a

cultura das aldeias Tupinikim, através de um registro do resgate e

fortalecimento cultural, melhorando a circulação dos conhecimentos entre as

pessoas da aldeia, inclusive os mais idosos. Esta cartilha é importante para

mostrar que ainda temos essa cultura, que não perdemos”.

