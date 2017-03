Tecnologia, conhecimento: seja uma luz, não um refletor!

É inquestionável que as benemerências da vida são o reconhecimento àqueles que detêm bons e sólidos conhecimentos profissionais e faz deles a ferramenta do seu trabalho. É conclusivo, pois, que há que inteirar-se de tudo que envolve sua atividade laboral. Nos trâmites da função, ninguém deve ser um mero espectador, mas um qualificado ator. Desinteressado, omisso? Jamais! Manter-se plugado e interconectado com as inovações, absorvendo conhecimentos e aperfeiçoando o know-how é o diferencial. “Ficar por fora” das novidades é arriscar-se ter à frente, na sua bancada de trabalho, um serviço que desconhece. Deve-se, ao contrário, conhecer palmo a palmo os meandros das atribuições; ser um mestre, não um pupilo. Estar fora desse contexto é, subitamente, ser contestado e ter depreciada a capacidade.

Esse preâmbulo é para você que tem a gana do conhecimento e sabe que a tecnologia transforma ideias de hoje em coisas do amanhã. Assim sendo, avance, vá aos píncaros da tecnologia. Abrace a causa e acompanhe ombro a ombro a evolução, que é rápida, transformadora, ininterrupta.

Seja o precursor das novidades que serão implementadas e produzirão eco nos negócios. É da sua expertise que deve emanar os novos procedimentos que serão um spot a irradiar luz à equipe, agregar valor e lucratividade aos bens e serviços gerados. E, por conseguinte, merecidamente, fruto desse trabalho retornará ao seu bolso em forma de lucros e dividendos.

Reflexão:

Não captar a tecnologia é viver na penumbra, sob o véu diáfano do dessaber, entre a luta e o sucesso. Contrariamente, é deter os fundamentos do “como fazer”, e ter o disjuntor das luminárias que clareiam o “ringue” para os seus rounds vitoriosos!

Qualificações: você, o profissional que “faz acontecer”.

Quebre os nós do trivial, dê uma reviravolta na sua profissão e transforme seus dias: seja o timoneiro da nau de um futuro melhor!

A vida é uma nave ágil, dinâmica, ligeira. Retire-a do hangar, ajuste o leme e manobre-a rumo a plagas suntuosas. Você é quem mapeia o trajeto do seu destino. Explore o melhor de si, destaque-se, supere a concorrência, seja o “profissional que faz acontecer”.

Às vezes pessoas vivem décadas trabalhando atrás de uma escrivaninha, ou no pátio de uma indústria, ou ainda numa atividade em que são obrigadas por força das necessidades. Enquanto isso, suas qualificações inclinam-se para outras atividades. Seu corpo está aqui, a mente está longe, em outros lugares: num campo de futebol, num consultório medico, numa edificação, num palco de teatro, num ateliê… É hora, então, de “fazer acontecer”, de uma guinada de cento e oitenta graus e reajustar-se na vida. Pense nisso. Revele às corporações as qualificações que você tem, que estão prontas para emergir e lhe propiciar um novo start na carreira.É isso. Faça o que ama fazer, aquilo que sempre quis, que se sente bem, completo, realizado, feliz. Seja o construtor da rampa que vai projetar sua nave às estrelas do sucesso pessoal. Não se disperse, não se acomode, não perca o foco!

Apronte-se para um voo, não ao rés-do-chão, mas um voo alto, plano, duradouro. E quais as qualificações para tornar-se o melhor profissional? Aprendizagem, treino, ensaio. Não tema os livros, eles são fiéis amigos; não tema a sala de aula, ela é um pedaço do mundo que você já está a conquistar. Seja o profissional que “faz”, que amplia produção, minimiza custos e maximiza lucros. Insira-se entre os melhores. Faça parte do centro das inovações, ponto de convergência dos temas que amanhã serão notícias globais no mundo corporativo.

Reflexão:

Se você está qualificado na profissão, dê-se valor e valorize o que faz. Assim, pelos outros, será também valorizado e seus feitos qualificados.

Prof. Inácio Dantas

Do livro “Você, Líder do seu Sucesso”.