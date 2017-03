Mês das Mulheres: dicas que garantem longevidade e qualidade de vida

Levar as crianças na escola, fazer o jantar da família, se preparar para a reunião no escritório e dar um pulo na academia: parece uma maratona, mas essa é a vida de milhares de mulheres brasileiras que, em casa ou nas empresas, precisam se desdobrar para dar conta de todas as tarefas. Essa jornada dupla, às vezes tripla, tem se intensificado ano após ano, e por conta disso a preocupação com a saúde é fundamental.

A nutricionista Natalia Dourado, da Sanavita, explica que a alimentação saudável aliada a boas práticas são essenciais para manter a disposição durante o dia. “A alimentação equilibrada pode evitar muitas doenças cardiovasculares e a baixa imunidade. Os alimentos ricos em vitamina A, fibras, proteínas, gordura saudável entre outros estimulam a energia, e agem positivamente aos cuidados com a pele, unhas e cabelos”, afirma. Sanavita dá dicas de beleza e saúde em comemoração ao dia da mulher que podem ser adotados todos os dias do ano: Combata o resfriado. Um resfriado pode atrapalhar a rotina de qualquer pessoa e quando isso acontece a primeira atitude é recorrer a vitamina C. Entretanto, outras substâncias como zinco, ômega 3 e ácido fólico são igualmente capazes de promover defesas no organismo prevenindo o incômodo do resfriado. Essas substâncias podem ser encontradas nas frutas cítricas, leguminosas, vegetais escuros e também na cebola (principalmente se consumida crua).

Aumente sua disposição. Depois de dias agitados, com inúmeras responsabilidades é difícil manter a mesma energia sempre, mas alguns alimentos podem contribuir para não perder o pique. Opte sempre por produtos que contém baixo ou zero açúcar, eliminando o carboidrato desnecessário. Substitua o chocolate quente, por shakes de baixa caloria: além de aumentar a disposição ajuda com a saciedade. Apostar nos chás termogênicos com gengibre, canela, hibiscos, entre outros, também é ótimo para estimular a energia e ainda ajuda a queimar as gordurinhas indesejadas.

Pratique exercícios físicos. Os alimentos com baixo teor de gordura e carboidratos são fundamentais para manter a saúde e o equilíbrio do corpo, mas isolados não são suficientes. Praticar exercícios físicos é essencial para a qualidade de vida, pois pode reduzir as chances de doenças, estimula a circulação do corpo, além de contribuir para a aparência física saudável.

Turbine os cuidados com a beleza. A busca por uma pele viçosa e cabelos e unhas bem hidratos é muito comum entre as mulheres, esses fatores estão ligados à produção de colágeno no organismo, no entanto a partir dos 30 anos a mulher começa a perder 1% de colágeno no corpo – e pode ultrapassar os 2% após os 50 anos de idade. Segundo a nutricionista, a ciência tem ajudado muito na reposição da proteína com a concentração do colágeno em produtos solúveis. “Com índices de 90 a 95% de absorção dentro das primeiras 6 horas, e diferenciando-se das demais proteínas animais e vegetais, o colágeno hidrolisado da Sanavita, tem características especiais que ajudam no objetivo de hidratar e enrijecer a pele e os cabelos”, afirma Natalia. Os cuidados com a saúde devem ser considerados, independente do gênero, e em todos os dias do ano. Para garantir o bem-estar, é preciso beber muita água – cerca de dois litros por dia, evitar o consumo frequente de bebidas alcoólicas, eliminar o fumo, e ter cuidado com a exposição excessiva ao sol.

