NOTA DE ESCLARECIMENTO

Mesmo não tendo sido oficialmente notificada do relatório preliminar produzido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) indicando possíveis atrasos, segundo matérias publicadas pela imprensa, na execução de obras previstas no contrato de concessão dos 475,9 quilômetros da BR 101, sob sua administração, a concessionária ECO 101 esclarece que não há atraso porque o cronograma original está em revisão diante da demora na liberação das licenças ambientais para a realização das obras.

Segundo essas informações, o documento do TCU também concede à concessionária e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) prazo para apresentação de esclarecimentos, o que será feito dentro do prazo estipulado. No entanto, a ECO 101 considera precipitadas as análises sobre o relatório preliminar da área técnica do TCU.

Nesse sentido, a ECO 101 afirma que os problemas enfrentados para a execução das obras previstas no contrato de concessão foram causados pelo atraso na liberação de licenças ambientais, por parte do Ibama, e por questões legais envolvendo administrações municipais e desapropriações ao longo da faixa de domínio da rodovia.

O cronograma de investimentos do Contrato de Concessão envolve obras que, pela sua natureza, precisam de uma série de medidas e autorizações prévias, como licenciamento ambiental, desapropriações e desocupações de faixa de domínio. Embora a Concessionária adote medidas para atender esse cronograma, nem sempre os processos administrativos se desenvolvem com a rapidez necessária.

Um exemplo disto é o licenciamento ambiental do trecho sul da rodovia, iniciado em 2011 pelo DNIT e ainda não concluído. Este processo provocou impacto direto no cronograma de obras do Contorno de Iconha, iniciadas em setembro de 2016, dezesseis meses depois da previsão do cronograma inicial.

Nesse sentido, as obras do Contorno de Iconha não estão atrasadas; estão dentro de outro cronograma, decorrente de fatos alheios à responsabilidade da ECO 101. Apesar da demora na liberação da licença ambiental, a concessionária já realizou mais de 30% das obras. Isso também só foi possível após os pedidos feitos pela Concessionária ao Ibama, que decidiu tratar o licenciamento do Contorno de modo mais urgente, dissociando-o do licenciamento ambiental para as demais obras de ampliação do trecho sul da rodovia – que até o momento ainda não foi concluído pelo órgão ambiental.

A aprovação de projetos para construção de passarelas junto aos municípios também enfrenta questões burocráticas, que atrasam o processo. Em Linhares, por exemplo, seriam construídas três passarelas. Após o início das obras, a administração municipal revogou a autorização que já havia outorgado, solicitando alteração do local em razão da efetividade do local apontado no projeto. Outro exemplo são as passarelas de Serra. Após aprovadas pela ANTT, tiveram a implantação não aprovada pela prefeitura, em razão de projeto de obra pública de implantação do BRT. Essas são decisões tomadas unilateralmente pelo poder público e que têm impacto na entrega ou não da obra no prazo definido em contrato assinado pela empresa e o poder concedente.

Sobre a tarifa de pedágio, a ECO 101 garante que ela não está “superestimada”, como teria classificado o TCU. A revisão tarifária pelo IPCA, índice de inflação oficial do país, é prevista no contrato de concessão, somada a apuração do cumprimento do cronograma de investimentos previstos no contrato, com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro. Tanto isto é verdade que, em 2016, o reajuste da tarifa de pedágio ficou abaixo do índice de inflação do período. Essa decisão tomada pela ANTT confirma que a agência fez os ajustes no cronograma de investimentos no ano passado.

A ECO 101 cumpre suas obrigações contratuais, seguindo as regras do edital de licitação e do contrato de concessão, bem como reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do Espírito Santo e com a prestação de serviços de qualidade aos usuários de suas rodovias.