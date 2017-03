Roche divulga novos resultados para o tratamento inicial do câncer de mama

“Esses resultados representam um acréscimo importante ao conjunto de dados clínicos de Perjeta® no tratamento de pessoas com este tipo agressivo de tumor de câncer de mama. O próximo passo é discutir esses resultados com as autoridades sanitárias globais”, disse Sandra Horning, Diretora Clínica Chefe e Líder de Desenvolvimento Global de Produtos da Roche.

Gunter von Minckwitz, MD, coordenador do estudo do Breast International Group e parceiro de estudos acadêmicos apontou que “O APHINITY fornece mais um exemplo da importância das colaborações entre a indústria e a comunidade acadêmica, e o valor que elas assumem nos avanços do tratamento contra o câncer ante o desafio que a doença representa.”

O câncer de mama HER2+ é uma forma agressiva da doença que atinge, aproximadamente, uma em cada cinco pessoas com câncer de mama² e está associada a um prognóstico ruim, caso não seja tratado.³ Apesar de avanços no tratamento entre cada três pessoas tratadas com Herceptin® e quimioterapia, ao menos uma pode enfrentar um retorno do câncer 4,5. Ainda há necessidade de novas opções de tratamento que melhorem cada vez mais os resultados em casos de doença agressiva, sobretudo para que o câncer não chegue em estágios avançados, onde a cura não é possível6. A terapia adjuvante é administrada após a cirurgia com o propósito de matar quaisquer células cancerosas remanescentes, e reduzir o risco de retorno do câncer6.

A combinação de Perjeta®, Herceptin® e quimioterapia está licenciada como tratamento neoadjuvante (antes de cirurgia) destinado a pessoas com câncer de mama HER2+ em mais de 75 países no mundo todo, inclusive no Brasil, após aprovação de agências regulatórias como Anvisa, FDA (Estados Unidos) e EMA (Europa) 7.

Sobre o APHINITY8

O APHINITY (Adjuvant Pertuzumab and Herceptin IN Initial TherapY in Breast Cancer) é um estudo internacional, de fase III, randomizado, duplo-cego, controlado, com dois braços para avaliar a eficácia e a segurança de Perjeta® em combinação com Herceptin® e quimioterapia em comparação com Herceptin e quimioterapia como terapia adjuvantes em 4.805 pessoas com cancer de mama HER2+ operável.

As pessoas incluídas nesse estudo foram submetidas à cirurgia e randomizadas para um dos dois braços (1:1) para receber: