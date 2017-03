Lombinho de Porco assado lentamente com mel

Eu adoro cozinhar com a “Slow-Cooker”, aquela panela elétrica que cozinha em baixa temperatura. Elas são muito conhecidas nos EUA e já se encontra algumas versões no Brasil que são bem baratas. Super práticas, você pode colocar todos os ingredientes na panela e deixar cozinhado por 6-8 horas sem ter que ficar do lado do fogão.

Essa receita de lombinho de porco com mel assado em baixa temperatura fica um espetáculo e o cozimento lento faz com que ela fique macia a ponto de ser “cortada” por uma colher. A combinação de mel, molho de soja, especiarias combina perfeitamente com a carne de porco. Essa receita tem um preparo mínimo e em 5 minutos está tudo pronto, o trabalho pesado fica por conta da panela que pode ficar trabalhando sem a sua atenção.

Lombo de porco assado com mel

Serve 6-8

Tempo de preparação: 5 minutos

Tempo total: 6 horas 5 minutos

INGREDIENTES

1 lombo de porco de 1,5kg / 2kg

2 colheres de sopa de orégano seco

2 colheres de sopa de manjericão seco

½ colher de chá de pimenta do reino

¾ colher de chá de sal

2 colheres de sopa de alho picados

½ xícara de mel

2 colheres de azeite

¼ xícara de molho de soja

? xícara de queijo parmesão ralado

INSTRUÇÕES

Coloque o lombo de porco na sua panela elétrica “slow-cooker”.

Em uma tigela média, misture o orégano, manjericão seco, pimenta-do-reino, sal, alho picado, mel, molho de soja e queijo parmesão e misture tudo muito bem.

Despeje o molho sobre o lombo de porco na panela elétrica.