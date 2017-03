Prefeitura, NossoCrédito e Sebrae se unem para fortalecer empreendedores em Aracruz

Todo cliente quer ser bem atendido, mas na prática será que isto acontece?

Para orientar microempreendedores individuais, pequenas empresas e possíveis

empreendedores sobre a importância do relacionamento com o cliente e

aprender formas de estabelecer estratégias para conquistá-los, a Secretaria

de Desenvolvimento Econômico, por meio do NossoCrédito e Sebrae promovem a

palestra “Qualidade no relacionamento com o cliente”, no dia 04 de abril,

das 18h às 22h, no auditório da Oficina de Artes, em Coqueiral.

A palestra mostra que qualidade não custa caro e faz a diferença na

fidelização da clientela, que é a parte mais importante de qualquer negócio.

O objetivo é conscientizar o empresário de que sem o cliente não há negócio

e de que é preciso estar sempre atento às reais e atuais necessidades dos

consumidores.

“Esta parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Sebrae

tem gerado bons frutos para a população aracruzense. “Nessa palestra os

participantes vão aprender a realizar as alterações necessárias com o

objetivo de melhorar a qualidade dos produtos, serviços e atendimento

oferecidos, bem como, compreender a importância do consumidor na

determinação do nível de qualidade da empresa, fatores fundamentais para

manter clientes e não perdê-los para a concorrência”.

Os interessados na palestra deverão comparecer com um documento de

identificação, de 10 a 30 de março, das 8h às 17h, na agência NossoCrédito

de Coqueiral, na rua das Cerejeiras, nº82, anexo ao apoio regional.

