Serviço de decoração para eventos pequenos em casa cresce em Brasília

Em tempos de Lei Seca, a melhor pedida para muita gente tem sido abrir a casa para reunir amigos e familiares e nesse ambiente de conforto e segurança degustar de momentos de lazer. Para atender essa demanda cada vez maior e também driblar a crise financeira, decoradores e arquitetos têm ampliado seus negócios e oferecido serviços como o de assessoria de eventos e decoração de festas em estilo petit comitê.

Quem tem apostado nesse mercado é a dupla de arquitetas Lara Trajano, 24 anos, e Rosana Brasil, 42 anos, da Confraternize. Apaixonadas por etiqueta e pelo bem-receber, ambas são de Minas Gerais e garantem que o toque mineiro faz a diferença na hora de decorar pequenos eventos (com até 30 pessoas), desde propostas corporativas até aniversários, cafés da manhã e jantares. “Oferecemos orientação e praticidade em todas as áreas, desde o menu e a decoração da mesa, até flores e música”, explica Rosana. “O objetivo é entregar o evento pronto para o cliente a preços acessíveis”, completa Lara.

Com olho apurado para design e composições, as assessoras revelam que trabalham com sousplats personalizados, jogos americanos, além de taças e porcelanas escolhidas a dedo. Os parceiros também são premium e oferecem um mix mineiro e brasiliense, como a badalada Verde Que Te Quero Verde, a árabe Marzuk e a Casa dos Biscoitos Mineiros.

O trabalho começou de forma informal, para atender recepções de amigos, mas elas perceberam a possibilidade de lucrar com a ideia em Brasília e Minas Gerais.

Sobre as peculiaridades da capital, elas explicam que a discrição e a fluência em outros idiomas são indispensáveis. “As autoridades não gostam de aparecer. Já o corpo diplomático, e as pessoas ligadas a eles, são muito exigentes”, conta Rosana. “Já cheguei a ser encapuzada e após uma entrevista fui levada pelo cliente (que era membro de uma embaixada) para um espaço desconhecido e secreto, do qual era proibido saber o endereço. Passei algumas horas produzindo uma decoração e após finalizar meu trabalho fui novamente coberta e me acompanharam até meu escritório. Até hoje não sei para onde me levaram”, revela

Elas dizem que criar decorações para os clientes receberem seus convidados é tão prazeroso quanto realizar eventos para si mesmas. “Quem sabe ser um bom anfitrião e ama receber, curte tudo que envolve a prática”, diz Lara.

Dentre as dicas para acertar na hora de receber, Rosana e Lara acreditam que hoje vive-se uma época em que tudo pode ser harmonizado. “Importante é não fugir do seu estilo, não excluir ninguém pelas opções alimentares e não cair na situação de constranger seus convidados com um cardápio excessivamente sofisticado, que pode causar confusão se eles não estão acostumados”, ensina Rosana. “Menos é mais”, aposta.

À pedido do Metrópoles, a dupla produziu duas decorações: uma com tons de azul e outra com base numa cartela de cores mais suave, que harmoniza bege natural e branco.

Na primeira composição, elas reuniram sousplats azuis com porcelana decorada, guardanapo azul marinho, velas perfumadas, arranjos florais delicados e taças bico de jaca. “A inspiração contemporânea segue uma linha mais colorida, com grande influência da culinária mediterrânea, nas cores e desenhos”, explica Lara.

Já na segunda produção, elas elegeram pratos brancos, bem neutros, e investiram em sousplats em tons de ouro velho, além de guardanapos listrados com tons de branco e bege natural arrematados por ramos de alecrim frescos. Taças de cristal e arranjos de flores brancas completam a mesa.