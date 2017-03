CEA lota auditório na primeira reunião de pais do ano

O Centro Educacional de Aracruz (CEA) realizou nos dias 07 e 08 de março a primeira reunião administrativa de pais do ano. O encontro aconteceu no auditório da escola, localizado no Prédio Conselheiro Primo Bitti – Bloco B. No dia 07, o encontro foi com os pais ou responsáveis dos estudantes do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental.

Já na última quarta-feira (08/03), foi a vez dos pais ou responsáveis dos alunos do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental e da 1ª a 3ª Série do Ensino Médio se reunirem com a equipe pedagógica e administrativa da escola. Na ocasião, foi feita uma homenagem às mulheres pelo Dia Internacional da Mulher.

A diretora do CEA, Zilma Nascimento Loureiro apresentou a equipe pedagógica e administrativa, as normas, os horários de aula, funcionamento da biblioteca e os projetos culturais e sociais realizados em 2016, dentre outros assuntos. Zilma falou também sobre o projeto pré-Ifes destinado aos estudantes do 9º Ano do Ensino Fundamental e o pré-Enem para alunos da 3ª Série do Ensino Médio. Além disso, a diretora conduziu uma oração em agradecimento a Deus pela vida dos alunos do CEA junto com pais e familiares.

Em 2017 o CEA está preparando novidades. Este ano, começa a ser executado o Projeto “Cuidar do nosso ambiente para melhor: Pequenas ações, grandes resultados!”, que tem como objetivo sensibilizar os alunos para as questões ambientais, construindo o sentimento de pertença ao meio ambiente, através do contato direto com a natureza, a revitalização de espaços da escola e ações que visem à sustentabilidade.