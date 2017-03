Confira 8 benefícios do Coco para a saúde

Nas mais diversas formas de consumo, o Coco é um dos alimentos mais saudáveis, nutritivos e com benefícios surpreendentes para a saúde, bem estar e beleza

No verão, é frequente a venda da tradicional água de coco, ela é considerada uma das bebidas mais refrescantes da natureza, sendo uma excelente alternativa à água para matar a sede. Além de ser muito saborosa, a água de coco é carregada de nutrientes benéficos para a saúde.

Os brasileiros adoram o seu líquido naturalmente doce e usam sua polpa crocante em várias sobremesas. Seja em óleo, água, leite, polpa, farinha ou açúcar, o coco é indispensável para manter uma saúde invejável. O Brasil têm uma série de pratos incríveis com cocos, o mais popular é a cocada, porém há diversos outros tendo sua polpa como ingrediente principal ou também muito usado em forma de leite de coco para incrementar diversos pratos.

Além de comer e beber, o alimento também é muito usado em forma de extrato de coco como loção para a pele e também um ótimo creme para o cabelo. O Óleo de coco além de ser muito usado para cozinhar é também muito consumido como suplemento alimentar.

Mas além de seu sabor delicioso, o coco também traz uma série de benefícios pouco conhecidos para a saúde. Os principais benefícios desta fruta estão presentes em sua semente, que quando atinge a maturidade, contém muitas vitaminas , minerais e oligoelementos, que são nutrientes essenciais para os seres humanos. O coco é também uma grande fonte de cálcio, magnésio, ferro, sódio, selênio, iodo, zinco, flúor, manganês e muito mais.

Aqui está uma lista de oito razões saudáveis ​​para consumir e aproveitar as propriedades desta fruta tropical muito popular nesta estação do ano. Confira:

1. Aumente sua energia e queime mais gordura

O óleo de coco é uma das mais ricas fontes de gorduras saturadas na terra. 90% do seu teor de gordura é saturado, mas não como as gorduras saturadas insalubres encontrados em queijo ou carne. Na verdade, as gorduras saturadas do óleo de coco, contêm Triglicerídeos de Cadeia Média (MCTs), que metabolizam de forma diferente em relação as gorduras de cadeia longa. Os MCTs se dirigem diretamente para o nosso aparelho digestivo, onde fornecem uma rápida fonte de energia.

Assim, com toda essa obtenção de energia e gordura saudável, o óleo de coco é conhecido por ajudar as pessoas, que realmente desejam queimar mais gordura a longo prazo, comendo menos e se exercitando mais. Estas boas gorduras também estão presentes na água de coco, leite e na polpa da fruta.

A água de coco, além de matar a sede, ajuda a saciar o apetite. Como seu teor de gordura e calorias é muito baixo, tomando com moderação, a água de coco é elemento muito interessante se você quiser perder ou manter seu peso.

Os componentes da água de coco, são um meio eficaz para hidratar o corpo durante a prática de esportes, muito mais do que bebidas energéticas. Durante ou após rigorosas atividades físicas em longos períodos de exercícios, o corpo perde líquidos ricos em minerais. A água de coco serve como um meio de recolocação, pois é rica em potássio e açúcares naturais. Além de fornecer uma quantidade interessante de sódio.

2. Benefícios medicinais naturais

Uma vez em nosso sistema, os MCTs de cocos se transformam em cetonas, o que pode ter efeitos terapêuticos no cérebro, ajudando a tratar doenças, como o Alzheimer e convulsões. Os cocos também auxiliam na melhora da secreção de insulina e outros sintomas relacionados ao diabetes. Além disso, os cocos naturalmente restauram e apoiam o funcionamento da tireoide.

Outro excelente elemento encontrado no coco, é o óleo essencial que funciona como uma poderosa fonte de ácidos graxos que temos disponíveis após o leite materno. Ele serve para aumentar o sistema imunológico e ajudar na proteção de doenças causadas por bactérias e infecções por vírus.

3. Abaixa o nível do colesterol

Beber um copo diário da água de coco ou mudar os óleos de cozinha pelo óleo de coco, ajuda a regular a sua pressão arterial. As boas gorduras saturadas presente no coco, podem diminuir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom, ajudando proteger o corpo de derrames, ataques cardíacos e hipertensão. Protege as células cardíacas e melhora os sintomas da menopausa e PMS.

Além de ser muito bom para a saúde cardiovascular, a água de coco é quase como o leite materno, quando comparado com o seu poder desintoxicante, que realiza uma limpeza em todas as substâncias malignas.

4. Melhora a sua digestão

Lembre-se dos MCTs! Eles também ajudam a desintoxicar o sistema digestivo, aumentando a absorção de nutrientes, vitaminas e minerais.

Eles também auxiliam na manutenção da função renal, a digestão, funções hepáticas; previne a infecção, controla as diabetes e promove a regularidade intestinal. Alivia o stress em sistemas enzimáticos, pâncreas e é utilizado para tratar doenças da vesícula biliar e manter a pele hidratada, suave e macia. Ele serve também para aliviar vômitos, gases e problemas urinários. É também utilizado como um diurético para limpar os rins.

5. Hidrata a pele e os cabelos

Friccione óleo de coco em sua pele e cabelo como um hidratante diário natural. Além de manter tudo brilhante e bonito, o óleo de coco possui um cheiro incrível! Muitas mulheres grávidas também esfregam o óleo de coco em suas barrigas para evitar as estrias.

6. Reduz o stress

Quem não ama uma massagem agradável com o óleo de coco? Bem, consumindo a água de coco também pode manter nossos níveis de stress mais baixos. Os antioxidantes nos cocos protegem a nossa pele do stress, mantendo-nos calmos e causando uma sensação de rejuvenescimento natural.

7. Suporta um sistema imunológico saudável e é compatível com o sangue humano

Produtos de coco são naturalmente antivirais antibacterianos, antiparasitários e antifúngicos. Uma vez que o coco é isotônico com o plasma humano, a água de coco pode ser utilizada em casos de extrema urgência para hidratar rapidamente o corpo humano se for administrado por via intravenosa.

8. Indicado para ser consumido no período de gestação

As mulheres que estão em período de gestação, são aconselhadas a consumir polpa de coco, o leite ou água. É muito bom para uma futura mãe e para o seu bebê. O fato é que o coco contém uma grande quantidade de nutrientes e propriedades que ajudam a mulher a ter uma melhor gravidez, fornecendo energia e vitaminas

Sendo uma bebida natural isotônica que serve para repor os líquidos, evitando o inchaço no tornozelo, tão prevalente em mulheres grávidas. É uma excelente ideia para hidratar o corpo durante a gravidez. Fortalece o sistema imunológico e previne e trata da azia e de vómitos tão comuns nos primeiros meses da gravidez, além de ajudar em casos de obstipação, outro problema comum durante o período de gestação.

Por outro lado, é indispensável que você consulte o médico, para que ele auxilie a quantidade ideal do consumo dos elementos presentes no coco