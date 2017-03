Moda como reflexo crítico da realidade

A ascensão do conservadorismo na Europa, fruto de um sentimento de frustração com os partidos progressistas e com a crise migratória, chegou às passarelas. Mas em vez de adotar o visual minimalista e rígido da Segunda Guerra, nos anos 1940, e do pós-Aids, na metade dos 1990, grifes e estilistas recuperaram o espírito escapista do século 19 em roupas essencialmente românticas. Este debate está presente na Paris Fashion Week, prestigiado evento de moda que segue até amanhã.

Seria incorreto afirmar que a mulher idealizada nesta temporada de inverno 2018 é uma donzela, aquela menininha tola e inocente que a moda vitoriana pregava como padrão de comportamento. O libanês Elie Saab, a marca Rochas e a grife Valentino, por exemplo, adicionaram traços góticos a essas neorromânticas, misturando assim peso e leveza em um mesmo “look”.

A referência ao estilo fundado na Idade Média foi traduzida em maquiagens pesadas, muito preto, roxo e vermelho. As linhas da arquitetura gótica apareceram também nas rendas e nos grafismos dos vestidos lânguidos, uma silhueta tipicamente romântica e trabalhada em renda renascença.

Do ponto de vista histórico, o resgate da decadência que acompanhou a “idade das trevas” tem aspirações políticas: serve de resposta ao extremismo de figuras como Marine Le Pen, a candidata da extrema-direita francesa que disputará a eleição presidencial em abril.

O estilista Pierpaolo Piccioli, da Valentino, foi o arqui­te­to dessa visão ambígua de pas­sado onírico, presente assombra­do e fu­turo incerto aplicada à moda. Um dos mais inventivos da tempora­da pa­risiense, o designer italiano combi­nou a veia romântica aos questionamentos sobre liberdade, fra­ternidade e igualdade da bande­ira francesa, cunhada, aliás, durante o romantismo.

Os números, a geometria e as mãos usadas pelos arquitetos do gru­po Memphis, especificamente os da obra da artista francesa Nathalie Du Pasquier, foram colados ao visu­al gótico-romântico da coleção. Du Pas­quier foi um dos nomes-cha­ve da fundação do Memphis, movimento baseado na pop art e, criado nos anos 1980, representou a quebra da funcionalidade do mobiliário.

Piccioli, assim, reproduz o mesmo escapismo propagado pela turma de arquitetos que chocou o Salão do Móvel de Milão em 1981 e toda a moda daquela década. Um misto de encanto e desencanto permeou a passarela da Valentino. Os traços românticos e a geometria colorida proporcionaram fluidez à silhueta feminina, enquanto a imagem “dark” das botas fetichistas, dos pesados “looks” de veludo e do vermelho-sangue incluído na cartela, passaram rigidez.

Balé assombrado

Elie Saab, um dos estilistas mais requisitados do tapete vermelho – no Oscar deste ano, vestiu a atriz Meryl Streep e a cantora Janelle Monáe -, evoluiu o romantismo de sua moda com as mesmas referências góticas apresentadas pela grife Valentino. A tragédia “Giselle”, balé dos primórdios do romantismo, inspirou a coleção, intitulada “Poesia em Movimento”.

Flores, brilho e longos que misturaram preto, roxo e várias transparências produziram a imagem gótica sensual proposta pelo designer. O conto apresentado por Saab inclui personagens vampirescos e amantes separados pela morte. Dentro do relógio da moda, essa imagem se transforma na cara da próxima estação, assombrada pelo fim das utopias e pelo início de uma nova “idade das trevas” impressa no noticiário internacional