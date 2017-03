Na próxima semana Aracruz terá vacinação contra febre amarela a noite

A Prefeitura de Aracruz vai ampliar a vacinação contra febre amarela. Na

próxima semana, de 13 a 17 de março, a população poderá ser vacinada das 18h

às 21h, no Shopping Oriundi, com envolvimento de 15 profissionais da

Secretaria de Saúde.

O cronograma de imunização nas unidades de saúde continua das 8h às 16h, de

segunda a sexta-feira em todo município. Na Unidade de Saúde de Barra do

Riacho, nesta quinta-feira (09), o horário de vacinação contra Febre Amarela

será ampliada até às 20h.

No sábado (11) acontece mais um Dia “D” em Aracruz com a participação de 200

servidores. A aplicação da vacina acontece nas Unidades de Saúde, no CREARA

e no Shopping Oriundi.

De acordo com a coordenadora de Imunização da Vigilância Epidemiológica,

Valquíria Scarpati, há vacina suficiente para toda a população. “Essa é mais

uma estratégia da Secretaria de Saúde para acelerar a vacinação e

alcançar o quanto antes a meta de vacinar 100 % da população.

Orientações sobre a vacinação:

Todas as pessoas com mais de cinco anos que já receberam duas doses não

precisam se vacinar; quem recebeu uma única dose deve tomar o reforço, mesmo

que seja adulto, após dez anos da primeira dose; quem nunca foi vacinado,

deve tomar a primeira dose e o reforço, 10 anos depois, sendo que a vacina é

contraindicada para gestantes e lactantes; os idosos devem se submeter a

avaliação médica antes de se vacinar. Para as viagens internacionais, a

recomendação é seguir as orientações do Regulamento Sanitário Internacional.

Para as áreas no Brasil onde é recomendada a vacinação, a primeira dose deve

ser tomada pelo menos 10 dias antes da viagem.

