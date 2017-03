Prefeitura rescinde contrato de limpeza pública

Desde a última quinta-feira 02, Aracruz está sem coleta de lixo e o serviço de varrição de ruas. É que a prefeitura rescindiu, de forma amigável, o contrato de limpeza pública com à Corpus Saneamento e Obras, que atuou no município por 20 meses. A expectativa do secretário de Transportes e Serviços Urbanos, Luiz Fernando Meier, é de que a nova empresa contratada – SA Serviços de Limpeza e Soluções Ambientais Eireli – comece a operar ainda nesta segunda-feira 06.

Contratada emergencialmente, a SA vai receber do município o valor mensal de R$ 2.499.758,75, totalizando o montante de R$ 14.998.552,50 pelo prazo máximo de 180 dias, para que se proceda a referida contratação, de acordo com retificação publicada hoje 06, no Diário Oficial dos Municípios (Amunes). O valor é R$ 701.539,57 a mais do que vinha sendo pago a Corpus: R$ 1.798.219.18, segundo a reportagem da FOLHA DO LITORAL apurou no portal de transparência da prefeitura.

O motivo da rescisão amigável com à Corpus, de acordo com o extrato do termo da mesma, publicado em 02/03 no Diário Oficial da Amunes, dá-se pelo fato da Corpus, no entendimento da atual gestão municipal, ter ferido os artigos 77 e 78, incisos I e II da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, a não cumprir com as determinações do termo de referencia e do contrato.

Ainda de acordo com a publicação, conforme o processo n° 2247/2017, a empresa se manifestou entendendo que está em conformidade com o plano de trabalho aprovado pela administração anterior e informou não ser possível adequar a prestação dos serviços ao entendimento da atual gestão no prazo de 72 horas, razão pela qual a mesma requereu alternativamente a rescisão amigável do contato.