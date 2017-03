Agências do Sine ofertam mais de 60 vagas de emprego no ES

As agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) oferecem, nesta segunda-feira (13), 67 vagas, para todos os níveis de escolaridade e também para pessoas sem experiência profissional. Há vagas para funções como eletricista, padeiro confeiteiro e garçom.

Os interessados devem apresentar a Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência. Com os documentos, um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional do candidato é elaborado.

As agências do Sine selecionam os profissionais de acordo com o perfil exigido pela empresa, e os candidatos que atendem aos requisitos recebem uma carta de recomendação e são encaminhados para fazer entrevista com o empregador.

As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio. Para conferir o horário de funcionamento e endereço das unidades acesse: https://setades.es.gov.br/agencias.

Confira as vagas disponíveis:

SINE ANCHIETA

Auxiliar Administrativo – 01

SINE ARACRUZ

Mecânico automotivo – 2

Técnico mecânico – 1

Padeiro – 1

Confeiteiro – 1

Garçom – 1

Ajudante cozinha – 1

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Acabador – 01

Classificador de Chapa – 01

Mecânico Linha Leve – 01

Mecânico Linha Pesada – 01

Mecânico Eletricista Automotivo – 01

Mecânico de Manutenção – 01

Polidores – 04

Técnico de Seg Trabalho – 01

Técnico em Informática -01

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Auxiliar Administrativo – 02

Eletricista – 05

SINE CARIACICA

Farmacêutico – 01

Operador de Caixa Lotérico – 02

Padeiro Confeiteiro – 01

Promotor de Vendas – 03

Vidraceiro Colocador de Vidros – 01

SINE LINHARES

Auxiliar de Cozinha – 01

Auxiliar de Limpeza – 02

Camareira de Hotel – 01

Consultor de Vendas – 02

Costureira de Restauração de Roupas – 01

Cozinheiro Geral – 01

Encarregado de Tubulação e Montagem – 01

Fiscal de Controladoria – 01

Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais – 01

Mensageiro – 01

Recepcionista de Hotel – 01

Serralheiro – 02

Técnico de Manutenção de Computador – 01

Vendedor de Serviços – 02

Vidraceiro – 01

SINE NOVA VENÉCIA

Cinegrafista – 01

Repositor – 01

Vendedor Externo – 02

SINE SÃO MATEUS

Auxiliar de Serviços Gerais – 03

Gerente de Projetos e Planejamento (Administração ou Engenharia) – 02

Técnico Agrícola – 01

Técnico de Edificações – 01

Torneiro mecânico – 01

Vendedor– 01