CHEMTRADE COMPRA A CANEXUS

ESPÍRITO SANTO, março de 2017 – A Chemtrade Logistics Income Fund (“Chemtrade”), empresa estabelecida no Canadá, completou a aquisição da Canexus Corporation. O nome das operações do Brasil será alterado de Canexus Química Brasil Ltda. para Chemtrade Brasil Ltda. As operações no Brasil incluem a planta química localizada em Aracruz (ES) e o escritório comercial em São Paulo.

O Presidente e CEO da Chemtrade, Mark Davis, disse o seguinte: “Estamos muito contentes por adicionar sólidas operações da América do Sul ao nosso portfólio de negócios. A longa história e o sucesso das operações no Espírito Santo nos fornecem uma excelente base a partir da qual poderemos expandir a nossa presença na América do Sul.”

O diretor-superintendente da Chemtrade Brasil, Péricles dos Santos, acrescentou: “A Chemtrade tem um excelente registro de sucesso e crescimento na América do Norte, e estamos animados com o futuro dos nossos negócios sob a bandeira da Chemtrade no Brasil, e também em outras regiões desse continente.”

A planta da empresa localizada em Aracruz está em operação há 17 anos e produz Clorato de Sódio, Cloro, Ácido Clorídrico, Soda Cáustica e Hipoclorito de Sódio, que atendem o mercado nacional.

