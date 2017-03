Governo do ES libera R$ 49 milhões para obras em estradas no interior

O governo do Espírito Santo liberou os primeiros R$ 49,4 milhões para o Fundo Especial de Apoio ao Programa Interior Capixaba, para ser usado em obras que vão garantir melhorias nas rodovias estaduais ao longo do interior do Espírito Santo. A previsão é que as intervenções comecem em abril.

O decreto foi assinado pelo governador Paulo Hartung na manhã desta sexta-feira (10) e prevê – em até dois anos – um investimento adicional de R$ 100 milhões em intervenções. As obras serão executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES).

No total, serão 14 intervenções em pontes, cinco obras de recuperação de rodovias e duas obras de implantação de novas vias.

Serão beneficiados, diretamente, 18 municípios: Apiacá, Aracruz, Bom Jesus do Norte, Colatina, Divino São Lourenço, Guaçuí, Itapemirim, Itarana, Linhares, Marataízes, Marilândia, Mimoso do Sul, Nova Venécia, Pedro Canário, Rio Bananal, São Roque do Canaã, Santa Teresa e Vargem Alta. Ao todo, serão, aproximadamente, 170 km em obras.

O Fundo, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), é destinado para a realização de projetos e obras rodoviárias de pequeno porte voltadas à reabilitação ou recuperação funcional de estradas e a construção de pontes e obras de arte (como viadutos) de baixa complexidade, além de sinalização e adequação de trechos críticos para a segurança rodoviária.

Esses investimentos do DER-ES se somarão às obras já em andamento no interior do estado, entre elas as intervenções de duplicação da ES-482, entre Cachoeiro de Itapemirim e o distrito de Coutinho, as obras de reabilitação da ES-430, entre Jaguaré e o distrito de água limpa, e as obras de implantação da ES-137, entre Nova Venécia e Patrimônio da Penha.

“As intervenções no interior do Estado vão garantir mais conforto e segurança para quem transita pelas rodovias estaduais. Com elas, o Governo do Estado, por meio do DER-ES, possibilita ainda uma maior competitividade dos produtos capixabas, com a melhoria da logística nas vias”, afirma o diretor-geral do DER-ES, Enio Bergoli.

Confira os trechos e os tipos de obra:

– Recuperação funcional na ES-010. Trecho: entrada da ES-456 até Vila do Riacho (Aracruz);

– Obra de implantação na ES-484. Trecho: Itarana – Rizzi;

– Ponte na ES-124: Trecho: Aracruz – Santa Rosa – ponte sobre o Rio Grapuama;

– Ponte na ES-209. Trecho: Montanha – Cristal (ponte sobre o Rio Itaúnas);

– Ponte na ES-137. Trecho: Nova Venécia – Patrimônio da Penha;

– Construção de ponte no km 19 da ES-490 (BR-101 à sede de Itapemirim);

– Conclusão das pontes no trecho entre a entrada da ES-137 e a entrada da ES-080 – Nova Venécia)

– Reconstrução da Ponte do Sangali, na ES-245, entre Linhares e Rio Bananal;

– Construção da ponte na ES-060, Lagoa Caculucage (Marataízes);

– Obra de implantação entre Divino São Lourenço e São Tiago (Guaçuí);

– Recuperação funcional na estrada entre Santa Teresa e São Roque do Canaã;

– Recuperação funcional na ES-164, entre Castelinho e Vargem Alta;

– Recuperação funcional entre a ES-248 e a ES-356. Trecho: Colatina – Marilândia;

– Recuperação funcional na ES-297. Trecho: Bom Jesus do Norte – BR-101.