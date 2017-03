Menino de 12 anos morre afogado em praia de Marataízes, ES

Após mais de 4 horas de buscas, bombeiros e guarda-vidas acharam corpo.

Segundo testemunhas, garoto estava em local perigoso, em área de pedras.

Após mais de quatro horas de buscas no mar, homens do Corpo de Bombeiros e guarda-vidas de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, encontraram o corpo do menino de 12 anos que desapareceu na tarde deste domingo (13). O adolescente tomava banho na praia da Areia Preta com a família.

As buscas começaram por volta das 13 horas e foram até às 17h30. Testemunhas contaram à polícia que o menino estava em um local perigoso, em meio a uma área de pedras. Ele teria se desequilibrado e caído no mar.

Após o acidente, o Corpo de Bombeiros realizou buscas com moto aquática para localizar o adolescente. Ele era de Cachoeiro de Itapemirim e estava no litoral com familiares em uma excursão.

A perícia foi acionada e o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.