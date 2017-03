Festival de Música Contemporânea Brasileira é destaque em Campinas

Campinas (SP) recebe a partir desta terça-feira (14) a quarta edição do Festival de Música Contemporânea Brasileira. O evento, que vai até o sábado (18), terá atividades na Unicamp, no Instituto CPFL e no Teatro Municipal “José de Castro Mendes”.

O festival é um encontro internacional de estudiosos da música brasileira, que a cada edição homenageia dois compositores ainda em vida que se destacam no cenário musical.

Neste ano, o festival presta homenagens a Hermeto Pascoal e Edson Zampronha, dois grandes mestres da música contemporânea. A programação completa inclui mesas-redondas, recitais e concertos, além de uma mostra musical no Centro Infantil Boldrini na terça-feira e apresentações de trabalhos acadêmicos.

Abertura

O concerto de abertura ocorre na quarta-feira (15), a partir das 20h30 no Instituto CPFL, com um bate-papo com os homenageados. Na sequência, dois recitais comentados por eles serão realizados nos dias 16 e 17 de março, sempre às 20h30, no Castro Mendes.

No Instituto de Artes da Unicamp serão realizadas, principalmente, as atividades relacionadas às pesquisas acadêmicas, com apresentação dos projetos selecionados pelo comitê científico.

No concerto de encerramento, neste sábado no Castro Mendes, haverá a participação especial da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas.