Aracruz sofre com falta de segurança

A falta de segurança pública em Aracruz foi um dos temas mais discutidos durante a 5ª Sessão Ordinária realizada na última segunda-feira (13) na Câmara de Aracruz. Desde o início do ano, de acordo com relatos de moradores de Santa Rosa, foram registrados 20 arrombamentos e seis assaltos na região. Os seletistas da Prefeitura de Aracruz também compareceram à sessão para acompanhar o trâmite do Projeto de Lei 008/2017, proposto pelo Executivo, que sugere mudanças nos processos seletivos do município.

Durante seu pronunciamento, o vereador Toni Loureiro (PP) relatou que foi vítima de um assalto no último fim de semana ao visitar um amigo na zona rural. “A insegurança está tomando conta do nosso município. Sábado (dia 4) eu fui vítima de um assalto cruel. Fui à casa de um assessor e ele e a família já tinham sido rendidos pelos bandidos. Fui abordado, obrigado a deitar no chão e tive uma arma apontada para a minha cabeça, passamos por todo o tipo de humilhação”, relembrou Toni, que teve o veículo e objetos pessoais levados. O vereador Bibi Rossato (PSL) também foi vítima de assalto em Aracruz no dia 17 de janeiro.

O presidente da Câmara, vereador Alcântaro Filho (Rede) declarou solidariedade ao vereador. “O relato do vereador Toni Loureiro demonstra a situação preocupante que vivemos em nosso município. Até onde vão as posições políticas do governador? Quanto vale uma vida para o Governo do Estado? Sabemos que o tema é de competência primária do Estado, mas também devemos debater o assunto que interessa essa Casa de Leis e a toda a sociedade. Precisamos construir ações que garantam segurança a nossa sociedade”, garantiu o presidente.

Em relação aos seletistas, o vereador Alexandre Manhães (PMDB) informou que o Projeto de Lei está sendo analisado pela Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, composta por ele, pela vereadora Dileuza (PSB) e pelo vereador Fábio Netto (PC do B). Os membros da comissão, além da vereadora Mônica (PDT) e o vereador Alcântaro, se pronunciaram em favor dos seletistas do município. “A postura da Câmara sempre irá ao encontro dos interesses da sociedade. O prefeito Jones Cavaglieri já informou à Câmara que está sensível à causa dos seletistas e que, se necessário, poderá retirar o projeto da discussão para nova redação”, revelou o presidente da Câmara, vereador Alcântaro Filho.

Estiveram presentes à sessão: Romildo Broetto (PV); Alcântaro Filho (Rede), Dileuza (PSB); Carlito Candin (PRP); Fábio Netto (PC do B); Mônica Cordeiro (PDT); Carlinho do Josiel (PP); Celson da Farmácia (PRB); Toni Loureiro (PP); Adeir (PTB); Beto Negreiro (PRB); Roni (PRP); Alexandre Manhães (PMDB); Bibi Rossato (PSL); Lula (PRTB); Marcelo Nena (PSL); e Paulo Flavio (PRB).

Indicações e requerimentos da sessão:

Carlito Candin (PRP) – Indicações

– Construção/revitalização das escadarias que dão acesso aos bairros Santa Luzia/Itaputera nas ruas São Caetano, Santa Clara, São Roque e Santa Joana.

– Implantação de redutores de velocidade (quebra-molas) em Grapuama

Alcântaro Filho (Rede) – Indicações

– Instalação de bebedouros e construção de banheiros e palco fixo na Praça da Paz

– Construção de uma calçada cidadã na Escola Abílio Correia de Amorim

– Mutirão de limpeza no bairro São Marcos

Dileuza (PSB) – Indicações

– Troca de lâmpadas nos seguintes pontos da Vila do Riacho: Rua Alicia Foglis, Céu Azul (cinco postes) | Rua Salvador Rocha (seis postes) | Praça (atrás do clube Riachão)

– Finalização de reparos para inauguração da quadra poliesportiva da Escola Álvaro de Sousa

– Demarcação de uma área para construção de um novo cemitério em Vila do Riacho

Marcelo Nena (PSL) – Indicações

– Quadra poliesportiva do bairro Limão: construção de cobertura; aplicação do piso liso; instalação do suporte para redes; reparo do padrão do poste de energia elétrica; reparo ou troca do alambrado.

– Cobertura da Praça Central do bairro Jequitibá

Mônica Cordeiro (PDT) – Indicações

– Barra do Riacho: Limpeza e retirada do mato da unidade de saúde

– Limpeza e retirada de lixo da Praça São Sebastião e do Projeto Base

Requerimento

Mônica Cordeiro – Requereu que a secretária municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, Rosilene Filipe dos Santos, preste informações a respeito da quantidade de crianças e adolescentes que foram atendidas no Projeto Base, em Barra do Riacho no ano de 2016, dentre outras informações.

Celson da Farmácia (PRB) – Indicações

– Rodovia Aracruz x Ibiraçu: Instalação de iluminação pública na descida da Pedreira, após o término do perímetro urbano

– Pavimentação asfáltica ou calçamento e construção da rede de esgoto no bairro Praia do Sauê

Paulo Flávio (PRB)

– Unidade de saúde de barra do Riacho: transformar Unidade Básica de Saúde em unidade de Pronto Atendimento (UPA)

Beto Negreiro (PRB)

– Conclusão do asfalto em Vila do Riacho

– Motonivelamento nas estradas de Vila do Riacho

Romildo Broetto (PV)

– Instalação de rede de tratamento de esgoto, drenagem e pavimentação no bairro Sauê, distrito de Santa Cruz

– Realização do encontro de motociclistas na Barra do Sahy

– Implantação do Campo Bom de Bola (em parceria com os governos municipal e estadual) na orla de Santa Cruz

Fábio Netto (PC do B) – Requerimentos

1 – Convocar os secretários municipais de: Suprimentos, Ivan Vicente Pestana; de Transportes e Serviços Urbanos, Luiz Fernando Meier; e Procuradoria-geral para que possam discorrer sobre:

-Rescisão do contrato de coleta e destinação final de resíduos sólidos do município

– Celebração de novo contrato de coleta e destinação final de resíduos sólidos

2 – Fornecimento de cópia integral do processo de contratação da empresa Corpus Saneamento e Obras LTDA para coleta e destinação final de resíduos sólidos