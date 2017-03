8 tendências de moda para arrasar neste outono-inverno

Na estação mais fria do ano, as pessoas ficam mais charmosas. A composição dos looks é mais pesada e, ao mesmo, tempo, deixa as mulheres ainda mais elegantes. Assim que as temperaturas ficam mais baixas, chega o momento de rever as peças que estão armazenadas no guarda-roupa, é preciso fazer uma seleção e investir em novos looks. Independente da moda, o importante é sentir-se bem e se adaptar às novas tendências sem abrir mão do estilo e da personalidade feminina.

Selecionamos algumas composições de looks, que vão servir de inspiração, para você arrasar neste inverno.

Puffer Jackets

Quem nunca usou aquela jaqueta despojada e quentinha para se proteger do frio, não é mesmo?! Neste inverno esta peça será tendência de moda e irá compor vários looks. Os cortes e acabamentos também receberam uma repaginada.

Tom rosa pastel

Para quem gosta das nuaces em rosa, esta cor veio com tudo. Mas a aposta para a estação que inicia, será em tons pastéis. Muitas grifes têm usado o tom em algumas peças e boa parte das fashionistas já está compondo produções em tonalidades mais claras. O look fica elegante e discreto.