Agropauta: Governo e produtores debatem Plano Safra em Lucas do Rio Verde (MT) na próxima quinta (23)

Brasília (16/03/2017) – A Secretaria de Política Agrícola (SPA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Fundação Rio Verde e o setor produtivo promovem na próxima quinta-feira (23) debate sobre o Plano Agrícola e Pecuário 2017/2018, durante o Show Safra, no município mato-grossense de Lucas do Rio Verde. De acordo com o secretário de Política Agrícola, Neri Geller, será o momento para realizar um grande fórum de discussão sobre política agrícola e prioridades e necessidades do produtor rural. “O próximo Plano Safra vai dar muita ênfase a programas de inovação tecnológica, visando à conectividade da propriedade rural e ao acesso à internet. Enfim, instrumentos que facilitam a vida do produtor rural e hoje são imprescindíveis em todos os setores.” O diretor de Economia da SPA, Wilson Araújo, apresentará o processo de construção do Plano Safra 2017/18, sua evolução, importância e perspectivas. Representantes da Secretaria do Nacional do Tesouro Nacional, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do BNDES, do setor de máquinas e de entidades dos produtores também vão participar do evento.