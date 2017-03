Feira gastronômica leva culinária gourmet e cultura a praça de Natal

Food trucks estacionam na Augusto Leite desta quinta (9) até domingo (12).

Além de culinária gourmet, feira terá pratos de camarão e outras receitas.

Começa nesta quinta-feira (9) a edição de março da feira ‘Gastronomia, Artes & Lazer’, realizada mensalmente em Natal, na praça Augusto Leite, Tirol. Desta quinta até domingo (12), quem passar pela praça terá acesso a várias opções gastronômicas e a uma ampla programação cultural. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

Além de culinária gourmet a preços acessíveis, as tendas e food trucks instalados na praça vão oferecer os tradicionais pratos com camarão, creme de bacalhau gourmet, bolinhos, pizzas, sanduíches especiais, calzones, docinhos finos e pastéis de sol na nata e brigadeiro. O food truck San Gugas e o Fuscrepe, especializado em crepe francês, confirmaram participação no evento.

A programação cultural inclui oficinas de artesanato, que vão apresentar peças artísticas como caricaturas, retratos em grafite e aerografia, peças de argila no torno e peças sacras no estilo barroco, entre elas santos e oratórios. Das 18h às 20h, a praça também terá um “superespaço kids”, com brinquedos para as crianças.

O ‘Gastronomia, Artes & Lazer’ terá atrações musicais, sempre das 20h às 22h. Na sexta-feira (10), quem se apresenta é o cantor Samura; no sábado (11), Danilo; e no domingo, o cantor Levi Ribeiro. Segundo os organizadores, a praça também terá durante o evento uma praça de alimentação, banheiros químicos e iluminação com refletores e lâmpadas de LED.