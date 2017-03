PM APREENDE DROGAS EM SÃO GABRIEL DA PALHA

Na noite de 15MAR2017, no Bairro Boa Vista, São Gabriel da Palha/ES, militares do 2°BPM detiveram um jovem de 20 anos. Ele é acusado de tráfico de entorpecentes e com ele foram apreendidas 18 buchas de maconha, 43 pedras de crack e R$192, 25 em espécie.

A prisão do acusado e apreensão dos objetos ocorreu durante patrulhamento preventivo no local, momento em que os policiais se depararam com o jovem em atitude suspeita e ao realizar uma busca pessoal foi encontrado o dinheiro e 09 buchas de maconha dentro de uma carteira de cigarros.

Diante do estado flagrancial os militares foram até sua residência e realizaram buscas, logrando êxito em localizar o restante das drogas.

O acusado foi conduzido à autoridade policial, juntamente com os materiais apreendidos, para as providências cabíveis.