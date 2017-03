Vacinação contra a febre aftosa começa nesta quarta-feira

Amazonas e Pará são os primeiros estados a imunizar rebanhos

Brasília (15/03/2017) – A partir desta quarta-feira (15), começa oficialmente a vacinação contra a febre aftosa no Brasil. Os estados do Amazonas e do Pará são os primeiros do calendário. Nessas áreas, todo o rebanho bovino e o bubalino deverá ser imunizado. A estimativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) é de que, no primeiro semestre deste ano, sejam imunizados 1,325 milhão de animais no Amazonas e 20,111 milhões no Pará.

No primeiro semestre de 2016, foram vacinados 985.634 animais no Amazonas. O número de bovinos e de bubalinos no Pará, também no primeiro semestre do ano passado, foi 19,939 milhões de cabeças.

A vacinação no Amazonas compreende duas áreas do estado: a zona não livre e zona livre com vacinação. Na zona não livre, ao longo do Rio Amazonas, o período começa nesta quarta-feira e vai até 30 de abril. Na zona livre com vacinação, no sul de Canutama e Lábrea, o período vai de 15 de abril a 15 de maio, e na Boca do Acre e Guajará, de 1º a 30 de maio.

Em parte do estado do Pará a vacinação vai de 15 de março (hoje) a 30 de maio e, em, Roraima será de 1º de abril a 15 de maio. Rondônia aplica a dose contra a aftosa de 15 de abril a 15 de maio em animais com idade até 24 meses.

Vacinação

Para que a imunização aconteça é preciso seguir as seguintes recomendações:

• Mantenha a vacina no gelo até o momento da aplicação

• Escolha a hora mais fresca do dia e reúna o gado. Mas, lembre-se: só vacine bovinos e búfalos

• Durante a vacinação, mantenha a seringa e as vacinas na caixa térmica e use agulhas novas, adequadas e limpas. A higiene e a limpeza são fundamentais para uma boa vacinação

• Compre as vacinas somente em lojas registradas

• Verifique se as vacinas estão na temperatura correta: entre 2° C e 8° C

• Para transportá-las, use uma caixa térmica, coloque três partes de gelo para uma de vacina e lacre

• Agite o frasco antes de usar e aplique a dosagem certa em todos os animais: 5 ml

• O lugar correto de aplicação é a chamada tábua do pescoço, podendo ser no músculo ou abaixo da pele. Aplique com calma

• Lembre de preencher a declaração de vacinação e de entregá-la no serviço veterinário oficial do seu estado junto com a nota fiscal de compra das vacinas