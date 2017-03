Projeto apoiado pelo Instituto EDP disponibilizará oficinas gratuitas para 230 alunos de Aracruz em 2017

Vitória, 17 de março de 2017 – O Instituto EDP, organização que coordena as ações socioambientais do Grupo EDP, irá apoiar o Projeto Saber Viver, que beneficiará mais de 230 crianças e adolescentes da comunidade Barra do Riacho, em Aracruz, ação patrocinada pela EDP Brasil, empresa que atua nas áreas de geração, distribuição, comercialização e soluções em energia elétrica.

A iniciativa vai disponibilizar aos jovens atividades e oficinas gratuitas de música com violão e flauta, futebol society, karatê-dô, teatro, capoeira e artesanato, além de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, cidadania e reforço escolar e atendimento social. Novidade oferecida desde o ano passado, os participantes poderão desfrutar também de aulas básicas de robótica.

“A iniciativa contribui para o desenvolvimento de novas habilidades sociais e emocionais das crianças e adolescentes, incentivando a transformação das comunidades por meio da educação inclusiva”, afirma Paulo Ramicelli, assessor do Instituto EDP.

O projeto, realizado em parceria com a Associação Amigos da Justiça, Cidadania, Educação e Arte, tem como objetivo fortalecer os vínculos dos atendidos com a família, a escola e a comunidade, e também acompanhar o crescimento e o desempenho escolar dos participantes. Um dos quesitos para entrar no Saber Viver é estar matriculado regularmente e frequentar a escola.

No ano passado, 227 jovens de 7 a 17 anos foram beneficiados pela ação. Ao todo, mais de 18 mil pessoas passaram pelos projetos apoiados pelo Instituto EDP no Espírito Santo, em iniciativas pautadas pela Educação, Cultura, Esporte e Voluntariado, que engajaram e mobilizaram colaboradores, parceiros e comunidades no desenvolvimento de atividades voltadas ao desenvolvimento social.