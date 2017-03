Prefeitura de Aracruz vai implantar Sala do Empreendedor para reduzir tempo de abertura de empresas

Visando à promoção do desenvolvimento econômico do município, a Prefeitura

de Aracruz, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEMDE)

realizou uma reunião, na manhã desta sexta-feira (17/03), junto às demais

secretarias para discutir a instalação da “Sala do Empreendedor”. A

estrutura vai centralizar o atendimento e desburocratizar o processo,

podendo reduzir o tempo de abertura das empresas. O local atenderá pessoas

que desejam abrir seu próprio negócio, micro e empresas de pequeno porte e

microempreendedor Individual (MEI), que pretendem ampliar e regularizar sua

atuação no mercado.

A Sala do Empreendedor vai comprovar a implementação da Lei Geral do

município e terá a missão de informar e orientar sobre os procedimentos

necessários à abertura e formalização de empresa. As informações vão

possibilitar a redução da burocracia e maior agilidade, entre os serviços

que serão prestados.

A Sala do Empreendedor contará com um Agente de Desenvolvimento que

promoverá ações, capacitações e pesquisas formado pelas secretarias

envolvidas no processo e um Comitê Gestor Municipal responsável por

supervisionar todas as ações promovidas em prol do MEI, composto por

representantes da administração pública e iniciativa privada

“Temos buscado mecanismos modernos de gestão para dar mais celeridade aos

processos da administração pública. O compromisso como gestores públicos é

viabilizar o empreendedorismo, gerando emprego, renda e desenvolvimento”,

afirmou o secretário da SEMDE, Divaldo Crevelin explicou ainda que 84% dos

empregos estão sendo gerados pelos micro e pequenos empresários.

O prefeito Jones Cavaglieri também comentou sobre a importância dessa

instalação. “Este é um grande gesto do Poder Executivo para o segmento. Com

a Sala, os empreendedores terão um local para se dirigir e receber

orientações. Isso vai alavancar a autoestima dessas pessoas e fortalecer a

economia do município”, destacou.

