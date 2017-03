Aracruz promove feira de adoção de cães e gatos

Um ato de amor, conscientização e responsabilidade: atitudes como estas você

pode ter no dia 24 de março, participando da Feira de Adoção de Cães e

Gatos, organizada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria

de Saúde da Prefeitura de Aracruz.

A feira acontece das 8h às 12h, na Praça São João Batista, no Centro da

cidade. De acordo com o secretário de Saúde, Luiz Claudio Gomes Souto, esta

feira chama a atenção justamente para a questão do abandono e à posse

responsável, como uma maneira de garantirmos aos animais uma condição de

vida digna. “As pessoas têm que ter menos preconceito com animais de rua. Em

vez de comprar um filhote de raça e pagar caro por ele, porque não adotar?”.

Para fazer a adoção, primeiramente a pessoa tem que mostrar vontade de

possuir um companheiro para todas as horas e disponibilidade para tratar o

novo amigo com muito respeito. Atendendo a esses requisitos, é só se dirigir

até a praça, com um documento com foto em mãos e assinar um Termo de

Compromisso.

