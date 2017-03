Boletim Eco101 de Condições da Rodovia BR-101 Serra, 22 de março de 2017, às 09h30

BR-101 totalmente liberada na região de Carapina, em Serra. O tráfego ficou parcialmente interditado das 7h45 até às 9h20. Há registro de lentidão de três quilômetros no sentido sul da rodovia devido a ocorrência no km 269,8 e no km 270.

A ocorrência no km 270 aconteceu por volta das 7h45, quando um motoqueiro caiu sobre a pista e a alça de acesso para a pista central ficou interditada. O motoqueiro teve ferimentos médios e foi removido para o Hospital Jaime dos Santos Neves.

No km 269,8, houve um atropelamento envolvendo uma moto do modelo Honda Biz, também no sentido sul da BR-101. A ocorrência aconteceu às 8h, desta quarta-feira (22) e interditou a faixa 1 da pista central. O motoqueiro e o pedestre ficaram em estado médio e foram removidas para o Hospital Jaime dos Santos Neves.

Para atendimento da ocorrência, foram acionadas a rota de inspeção para sinalização da pista, a ambulância e o guincho da Eco101. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local para atender a ocorrência.

