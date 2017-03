BRASIL TEM ÍNDICES ALARMANTES DE DEPRESSÃO E ANSIEDADE

As pesquisas revelaram que 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade e a depressão afeta 5,8% da população. Dados como estes não devem passar despercebidos, são problemas de saúde que precisam de atenção. É o chamado “mal silencioso” que infelizmente ainda está envolto em preconceitos e falta de informação.

Ainda de acordo com a OMS, no Brasil, em 2015, eram 11,5 milhões com depressão e 18,6 milhões com transtorno de ansiedade. Para a psicanalista Claudia Livingston Ades, Mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP e integrante do quadro do Zenklub, “O individualismo e a carência das relações pessoais – onde há trocas afetivas – são fatores que contribuem para o aumento de depressão e da ansiedade na população”.

A ansiedade é um importante sinal de alerta diante do perigo; porém, quando crônica, torna-se preocupante”, reforça a psicanalista.

”No Brasil, especificamente, estamos passando por mudanças em diversas esferas, o brasileiro desenvolveu um estado de alerta porque vive constantemente com medo. Medo da violência, do desemprego, das incertezas e outros fatores. ” completa Claudia Livingston.

São 322 milhões de pessoas com depressão em todo o mundo – 4,4% da população e 18% a mais do que há dez anos. No cenário mundial, as mulheres são as principais afetadas: 5,1% são depressivas. Entre os homens, a taxa é de 3,6%. Claudia afirma que “a variação hormonal e o acúmulo de responsabilidades que as mulheres exercem hoje em dia, são alguns dos fatores que podem contribuir para essa incidência”.

Segundo a OMS, a depressão é a principal causa de mortes por suicídio, com cerca de 800 mil casos por ano. Além da depressão, a entidade indica que, ao redor do mundo, 264 milhões de pessoas sofrem com transtornos de ansiedade, uma média de 3,6%. O número representa uma alta de 15% em comparação a 2005.

Diante deste cenário, é essencial solucionar e principalmente, prevenir a depressão e o transtorno de ansiedade, segundo Claudia Livingston “Fazer terapia é essencial para a pessoa entrar em contato com o que ela está sentindo. O profissional dá um feedback, consegue nomear o que ela está sentindo e assim, estimular a pessoa a prestar mais atenção em si mesma e em suas reações físicas e causas. Quando ela tiver um incômodo externo, reagirá de forma adequada e não ignorará, evitando que o quadro piore” continua, “Você não pode ignorar suas emoções, é preciso ter consciência do que você está sentindo. ”

Os 5 países com as maiores taxas de depressão de acordo com a OMS

Ucrânia (6,3%)

Austrália (5,9%)

Estônia (5,9%)

Estados Unidos (5,9%)

Brasil (5,8%)

Tempo para terapia

A depressão e a ansiedade definitivamente são condições que não devem ser ignoradas. Mesmo sabendo da importância do tratamento e do pedido de ajuda, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre a terapia. “Há muitos mitos em relação à terapia, muito preconceito que envolve a prática e, por falta de informação, muita gente deixa de aproveitar os inúmeros benefícios da terapia”, destaca Rui Brandão, fundador do Zenklub.

Em grandes centros, onde as taxas de estresse e ansiedade tendem a ser mais elevadas, as pessoas ainda esbarram em outro fator crítico: o tempo. Cada vez mais escasso, o tempo é um empecilho na busca por tratamento. “Se alguém, por exemplo, opta por usar o horário de almoço para fazer terapia, ela deve considerar o tempo da sessão mais o deslocamento. Muitas vezes isso ultrapassa o tempo disponível para se ausentar”, reflete Brandão.

Ferramentas como o Zenklub proporcionam mais autonomia e controle do tempo. “Se o único horário é a hora do almoço, por exemplo, a pessoa pode pegar seu computador e ir para qualquer lugar para conversar com seu terapeuta. Sem tempo de deslocamento e trânsito” revela. “Além de proporcionar maior autonomia para escolha do local, a plataforma Zenklub ainda tem um custo-benefício muito viável”, completa Brandão.

Claudia Livingston Ades, especialista em Psicanálise pelo Instituto Sedes Sapientiae e mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, realiza atendimentos pelo Zenklub, e reitera a importância da plataforma. “Diante da necessidade cada vez mais latente de separar um tempo para cuidar de nós, o Zenklub facilita demais essa prática, pois elimina uma série de entraves na busca pelo apoio psicológico. É bom para quem busca e para quem oferece o serviço, fazendo com que a sessão aconteça independentemente da sala, cidade ou estado”, diz.

