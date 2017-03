Prefeitura de Aracruz abre Processo Seletivo para contratação de médicos

Para suprir a demanda de médicos da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a

Prefeitura de Aracruz abre mais um processo seletivo, que visa a contratação

destes profissionais. O edital para contratação temporária foi divulgado

nesta terça-feira (21) e as inscrições ocorrerão de 22 a 24 de março, das 9h

às 16h30, na Sala de Reuniões da Secretaria de Saúde.

Segundo o secretário, Luiz Claudio Gomes Souto, muitos médicos de Processo

Seletivo já foram convocados esse ano, mas não compareceram. “O nosso

objetivo é estruturar o atendimento nas unidades de saúde”.

O Processo Seletivo será realizado de acordo com a Lei n.º 3.922, de

18/06/2015, Lei n.º 3.832, de 15/07/2014, Lei n.º 3.295/2010, alterada pela

Lei n.º 3.851, de 07/10/2014, alterada pela Lei n.º 3.931, de 25/06/2015 e

demais legislações pertinentes, bem como a Lei n.º 2.994, de 15/02/2007 e

suas alterações, que regulamenta as contratações de pessoal por tempo

determinado para atender as necessidades temporárias de excepcional

interesse público, dispensado o respectivo concurso público, nos termos do

inciso IX do art. 37, da Constituição Federal, c/c o inciso VIII do art. 58

da Lei Orgânica, Processo Seletivo Simplificado, em caráter urgente, para

contratação imediata e formação de cadastro de reserva, por tempo

determinado, de Médico.