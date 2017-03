Presidente Temer recebe prefeitos da Grande Vitória

Em reunião agendada pela senadora Rose de Freitas (PMDB-ES), o presidente Michel Temer recebeu na tarde desta terça-feira (21), no Palácio do Planalto, prefeitos de três municípios da Grande Vitória: Audifax Barcelos (Serra), Gilson Daniel (Viana) e Max Filho (Vila Velha), para destravar demandas importantes nas áreas da Saúde e infraestrutura urbana e rodoviária.

Segundo os prefeitos, Temer sinalizou positivamente em todos os pedidos apresentados, com o apoio da senadora, e ligou imediatamente para os ministros Ricardo Barros (Saúde) e Bruno Araújo (Cidades) pedindo atenção especial. “O presidente foi muito solícito e rapidamente fez contato por telefone com os ministros para dar andamento às nossas demandas”, destacou Gilson Daniel.

Serra – Audifax afirmou que as principais demandas do município são a continuidade das obras do contorno do Mestre Álvaro (entre os bairros Carapina e Planalto Serrano), no valor de R$ 350 milhões; a construção do corredor exclusivo de ônibus em Laranjeiras (rotatória do Ó), orçada em R$ 65 milhões, e a ampliação de 70 para 125 leitos no Hospital Infantil da Serra, além de mais 52 médicos por meio do programa “Mais Médicos”.

“Ele (presidente Temer) encaminhou com o ministério das Cidades, pegou o telefone, falou com o ministro e assinou um documento para enviar ao ministro. Ele, na nossa frente, autorizou o ministro a atender o pleito. Por último, nós pleiteamos o aumento da quantidade de médicos lá pra Serra e ele autorizou. Também ligou para o ministro [da Saúde] e solicitou que nos atendesse”, afirmou o prefeito.

Vila Velha – Max Filho solicitou a retomada de um convênio no valor de R$ 30 milhões que, segundo ele, foi “perdido” pela administração anterior. O prefeito disse que o município devolveu aos cofres da União R$ 21 milhões em 2016, valor que deveria ser utilizado em áreas de proteção com fragilidade ambiental, para a rede de saneamento básico, para o transporte público, iluminação pública e regularização fundiária. Além disso, Max pediu a habilitação para contratar 34 médicos por meio do programa “Mais Médicos”. Atualmente, a cidade possui apenas seis profissionais.

“Na audiência com o presidente da República ele deu o despacho [da demanda] ao senhor ministro das Cidades. [Quanto à Saúde] eu quero sair da inércia de praticamente não ter médico. Quero o tanto que eles puderem enviar para Vila Velha. Há a possibilidade de uns 34 médicos”, destacou o prefeito.

Viana – A principal demanda está relacionada à pavimentação, drenagem e saneamento em mais de 100 ruas de comunidades como Vale do Sol, Eldorado e Alindo Villaschi, orçada em R$ 33 milhões. Gilson também reforçou a importância de iniciar as obras de duplicação da BR-262, que liga Viana a Belo Horizonte, em Minas Gerais

“[A duplicação da BR-262 é] uma obra que ajuda o Espírito Santo no todo, obra que já está licitada e está igual ao Mestre Álvaro da Serra, parada. Ela não inicia e é uma demanda muito grande da população. A Rose pediu que essa obra fosse reiniciada, mas essa demanda ficou a cargo da senadora com o Presidente”, explicou.

A senadora Rose comemorou o resultado do encontro e ressaltou a importância do trabalho dos prefeitos. “É muito importante que o povo capixaba conheça o trabalho de seus administradores. Eu só tenho a agradecer ao presidente Michel pelo carinho com que recebeu a todos. Acho que democracia e esforço coletivo se fazem com homens públicos da qualidade destes que estão aqui”, afirmou.

Crédito das fotos: Marcos Corrêa/PR