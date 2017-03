Saiba como cuidar da pele durante a rotina diária | Moda e Beleza

Deixar a pele bonita e bem cuidada. Esses são alguns dos desejos de muitas pessoas. Com o passar do tempo, esses cuidados deixam de ser apenas por estética e passam a ser uma necessidade. É que a correria rotineira, muitas vezes, impede algumas pessoas de manterem um cuidado maior com a pele.

Passar o dia a exposição do sol e/ou ao ar condicionado, que mancham e ressecam a pele, além das sujeiras presentes naturalmente no ar, que obstruem os poros, deixando a pele oleosa, podendo resultar ainda no surgimento de acne são algumas das consequências por falta de cuidados.

No tema da editoria de Moda e Beleza deste sábado (18) a esteticista Julia Baldissera mostra alguns cuidados que devem ser tomados durante a rotina diária.