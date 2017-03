Secretaria de Educação do ES abre inscrições para inglês e espanhol

A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir inscrições para vagas remanescentes nos cursos inglês e espanhol, oferecidos nos Centros Estaduais de Idiomas (CEI).

As oportunidades são para alunos do Ensino Médio da rede estadual e as inscrições podem ser feitas a partir desta terça-feira (14), na secretaria das escolas onde os alunos estudam.

Atualmente, há 100 vagas disponíveis, podendo haver mais vagas durante o ano.

O processo seletivo é para ingresso em 2017, nos CEIs localizados em Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim. O edital com todas as informações será divulgado nesta terça-feira (14), no Diário Oficial do Estado.

Nos cursos, as aulas são desenvolvidas nos níveis Iniciante, Básico, Intermediário e Avançado, conforme o nível do estudante, e ministradas por instituição especializada no ensino da Língua Inglesa e Espanhola, contratada pela Sedu.

Inscrições

As inscrições vão até sexta-feira (17). O estudante interessado deve se inscrever na escola estadual onde estuda por meio do preenchimento de ficha de inscrição própria, disponível na secretaria da escola.

A classificação dos estudantes para o preenchimento do número de vagas será realizada por CEI de interesse do estudante, de acordo com as vagas disponibilizadas.

A relação dos estudantes inscritos com a classificação geral e a convocação para as matrículas será divulgada a partir do dia 27 de março, no site da Sedu – www.educacao.es.gov.br e nas escolas polo.

Quem pode participar

Podem participar da seleção estudantes que estejam regularmente matriculados na 1ª e ou 2ª série do Ensino Médio nas escolas da rede pública estadual e que obtiveram aprovação em todas as disciplinas no ano letivo de 2016.

Os estudantes recebidos em transferência de outra rede em 2017 deverão apresentar o histórico escolar, ou a declaração com especificação de notas e de frequência, na secretaria da escola em que estuda atualmente para efeito de verificação dos resultados de desempenho e de assiduidade.

No ato da inscrição, o estudante deverá observar a disponibilidade dos horários do curso, a fim de que não haja conflito com as aulas regulares. O aluno terá o direito de concorrer a apenas uma das bolsas de estudo de língua estrangeira oferecida.

Não poderão participar deste processo seletivo alunos já estudantes do Centro Estadual de Idiomas.

Programa de Intercâmbio

Os estudantes do Centro Estadual de Idiomas (CEI), que possuem bons resultados no curso, também têm a oportunidade de concorrer a vagas de intercâmbio no exterior e aprimorar o idioma, por meio do Programa Intercâmbio Sedu.

O Programa de Intercâmbio é uma ação realizada desde 2010, em que desde o início, 173 estudantes já participaram. A maioria dos estudantes que participou do Programa de Intercâmbio já ingressou no ensino superior, outros estão trabalhando como professores e coordenadores de inglês em cursos particulares, atuam como intérpretes em feiras internacionais, em agências de intercâmbio, no aeroporto, entre outras atividades nas quais o inglês e ou espanhol foi imprescindível para ingresso.