Vereadores visitam Fundação Hospital e Maternidade São Camilo (FHMS)

Os vereadores e vereadoras da Câmara de Aracruz visitaram a Fundação Hospital e Maternidade São Camilo (FHMS) na manhã desta quarta-feira (22) para conhecer a estrutura, as demandas e os serviços que a unidade hospitalar oferece. Os parlamentares foram recepcionados pelo presidente do Conselho Curador da Fundação, Evilasio Oliveira Costa, o presidente do conselho diretor da Associação Vidas, Etore Selvatici Cavallieri, e funcionários do hospital.

O presidente da FHMS informou que, mensalmente, nove mil pessoas são atendidas no Pronto Atendimento do São Camilo via Sistema Único de Saúde (SUS). “Nós nos sentimos fortalecidos e motivados em manter a história de 60 anos de atendimento à população, pois sabemos que temos o apoio dos representantes do povo. A Fundação está aberta aos vereadores para trabalharmos juntos no propósito de atender ainda melhor os aracruzenses”, disse Evilasio.

O presidente do conselho diretor da Associação Vidas relatou que a parceria com a Fundação foi iniciada há dois anos. Nesse período, foram arrecadados R$ 10 milhões para a realização de melhorias no Hospital São Camilo. Ele destacou como uns dos pontos mais importantes a reforma da hotelaria, dos apartamentos particulares e a criação de dois novos leitos de UTI.

“Agora, nosso maior investimento de tempo e energia, o que a gente tem mais pressa, é na área da gestão do hospital. Precisamos de mais médicos e trabalhar ainda mais a gestão das pessoas. Quanto às obras, vamos tocando de acordo com o dinheiro que a gente arrecadar por meio das ações”, destacou Etori Cavallieri.

O presidente da Câmara, Alcântaro Filho (Rede), agradeceu o convite feito aos vereadores e ressaltou a importância dos serviços oferecidos no Hospital São Camilo. “Durante a visita conhecemos a seriedade e o comprometimento do quadro clínico do São Camilo. Nós, vereadores e vereadoras, estamos trabalhando para que a população cada vez mais tenha acesso a serviços de saúde de qualidade”, afirmou o presidente.