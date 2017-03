Brasil lança campanha de combate à tuberculose

O Ministério da Saúde lançou, nesta quinta-feira (23), campanha nacional que alerta para a importância do tratamento da tuberculose. A medida marca o Dia Mundial da Tuberculose e fortalece o compromisso do governo brasileiro com a Organização Mundial de Saúde (OMS) de combate à doença. A meta é, até 2035, diminuir o número de casos dos atuais 32,4 para 10 em cada 100 mil pessoas, por meio do diagnóstico precoce e tratamento contínuo de, no mínimo, seis meses. Neste ano, a campanha de alerta terá como slogan “Todos juntos contra a tuberculose” e o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância de não só aderir, mas, também, completar o tratamento contra a doença. Além disso, está em elaboração, no Ministério da Saúde, o Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose, documento que define indicadores e ações para reduzir a incidência da doença na população brasileira. Para 2017, está prevista a distribuição de 70 novos equipamentos — com capacidade para realizar, inicialmente, 250 mil testes — de acordo com critérios técnicos e operacionais para municípios brasileiros.