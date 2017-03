Docentes e estudantes de graduação da FAACZ participam de evento em comemoração ao Dia Mundial da Água

Professores e alunos dos cursos de graduação da FAACZ participaram do ciclo de palestras em comemoração ao Dia Mundial da Água realizado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e pela Secretaria de Meio Ambiente (Semam), da Prefeitura de Aracruz na última quarta-feira, 22 de março, no Sesc Aracruz.

A diretora acadêmica, prof.ª Adriana Recla também prestigiou o evento que teve como palestrante a professora do curso de Direito, Mariza Giacomin Lozer, que falou sobre “Regulamentações que tratam o uso da água”. A abertura oficial do evento foi feita pelo prof. Wagner José Elias Carmo, secretário da Semam, diretor interino do SAAE de Aracruz e coordenador do curso de Direito da FAACZ.

O tema do evento foi “Crise hídrica: uma realidade” e contou ainda com a apresentação do Case: “Experiência do Produtor Rural na conservação do solo e água” feita pelo produtor Cesar Selvatice e uma segunda palestra realizada pelo engenheiro agrônomo, sanitarista e ambiental, membro do Comitê do Rio Doce e Comitê do Rio Santa Maria da Vitória, Henrique Lobo, que abordou o tema “Rios da Terra”.