Frigorífico do ES tem 500 toneladas de carne retida em porto após operação

A Operação “Carne Fraca” da Polícia Federal já afetou a exportação de carne do Espírito Santo, mesmo não tendo nenhum frigorífico do estado sendo investigado. Cerca de 500 toneladas de carne estão em contêineres a caminho da China, no Rio de Janeiro.

O frigorífico que fica em Colatina, no Noroeste do estado, atende o mercado interno e também exporta para 34 países. Os reflexos da operação já causaram um prejuízo de 25%.

“O produto vai ficar retido lá temporariamente. Se não encontrar uma solução, ele tem que ser retornado”, disse o presidente da empresa, Arthur Arpini Coutinho.

O prejuízo pode chegar a R$ 5 milhões. “No setor de bovinos, só um frigorífico foi citado e todos estão sendo atingidos injustamente”, disse.

A reportagem visitou as instalações por onde a carne é produzida e acompanhou o processo de controle de qualidade. Antes de entrar, os visitantes recebem uma roupa especial e mãos e botas precisam ser lavadas.

O objetivo é evitar qualquer tipo de contaminação dentro do frigorífico. “Todos os funcionários e visitantes tem que fazer isso em prol das boas práticas, para ter acesso a todo o processo produtivo”, disse a gestora de qualidade Rosângela de Oliveira Guedes.

As carnes que chegam do abate devem ser mantidas numa temperatura padrão durante a maturação e o resfriamento de 24 horas. Elas já chegam ao local com selo da inspeção federal.