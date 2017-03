PM PRENDE TRAFICANTE E APREENDE DROGAS EM PONTO BELO/ES

Na manhã de 23MAR2017, às 06h10min, no Bairro Morumbi, Ponto Belo/ES, militares do 2°BPM detiveram um homem de 47 anos. Ele é acusado de tráfico de entorpecentes e com ele foram apreendidos 180 gramas de maconha.

A prisão do acusado e apreensão dos entorpecentes ocorreu por intermédio de cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Durante as buscas a droga foi localizada no forro do telhado da cozinha. Consta que o acusado estava comprando o entorpecente em Nanuque/MG e revendendo nas cidades de Montanha, Mucurici e Ponto Belo/ES.

O acusado foi encaminhado à polícia judiciária para as providências cabíveis ao caso.