SINE Aracruz – ES libera vagas de emprego

Com vagas de emprego atualizadas diariamente, o Sistema Nacional de Emprego em Aracruz (SINE Aracruz), no Espírito Santo, já liberou as oportunidades para esta segunda-feira, 27. A agência tem 04 postos de trabalho abertos.

As vagas são para Cozinheiro de embarcações (01), Gerente de Padaria (01), Mecânico Automotivo (01) e Técnico de Enfermagem (01). O interessado deve comparecer no SINE Aracruz, localizado na Rua Padre LuizParenzi, 737 – Centro, em Aracruz, ES. O horário de atendimento fica aberto das 08h às 17h. É preciso apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência. Com os documentos, um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional do candidato é elaborado.

A Agência do SINE vai selecionar os profissionais de acordo com o perfil exigido pela empresa, e os candidatos que atendem aos requisitos recebem uma carta de recomendação e são encaminhados para fazer entrevista com o empregador.

Para saber mais informações sobre as exigências para concorrer às oportunidades de emprego anunciadas, entre em contato com o Sine.

SINE Aracruz – ES