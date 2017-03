Temer anuncia novas regras do programa Minha Casa, Minha Vida

O presidente Michel Temer anunciou, nesta sexta-feira (24), as novas regras do programa Minha Casa, Minha Vida. Durante a cerimônia de entrega de 1.300 unidades habitacionais do programa em São José do Rio Preto (SP), o presidente destacou a parceria entre o governo federal e o governo do Estado de São Paulo. “Quero saudar o governador Geraldo Alckmin. Eu, que sou de São Paulo, sei o que ele tem feito pelo estado, até nesta parceria [no Minha Casa, Minha Vida] entre a União Federal e o Estado. Eu posso dizer o que ele tem feito pelo Brasil, portanto, o Brasil te aplaude, Geraldo Alckmin”, disse Temer.

Os novos critérios de seleção referem-se à faixa 1 do programa Minha Casa, Minha Vida que atende famílias com renda de até R$ 1.800. A partir de agora, a modalidade Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) chegará aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes.

As melhorias também tratam da inserção urbana: quanto maior a proximidade de bairros já consolidados, melhor será a avaliação do empreendimento. Além disso, aqueles que apresentarem condições de contratação imediata terão prioridade, em função da possibilidade de geração de emprego e renda em curto prazo. Estados e municípios que doarem o terreno para a construção do empreendimento também serão os primeiros da fila.

O presidente aproveitou para anunciar, também, junto ao prefeito de São José do Rio Preto (SP), Edinho Araújo, a decisão do governo federal de dar continuidade às obras da BR-153. “Nós acabamos de determinar uma verba de R$ 87 milhões, imediatamente, para dar sequência a essas obras”, finalizou Michel Temer.