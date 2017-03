Varal de Arquiteturas” está aberta à visitação no prédio Conselheiro Primo Bitti

Os alunos do 3º Ciclo de Arquitetura e Urbanismo da FAACZ realizam a exposição “Varal de Arquiteturas” até a próxima quarta-feira, 29 de março, no Prédio Conselheiro Primo Bitti. Os estudantes estão sendo orientados pelo professor Fabiano Vieira Dias na disciplina Projeto Integrador III.

A exposição é formada por 10 painéis tamanho A3 de desenhos de paisagens naturais captadas pelos estudantes em suas cidades e redondezas e reconstruídas na mostra. Cada painel conta uma história com narrativas descritas por desenhos e pequenos textos que expressam o sentimento que aquele lugar específico traz para o aluno.

“Nesse primeiro trabalho do Projeto Integrador III os alunos buscam subsídios nas disciplinas de Desenho Técnico, História da Arte e Português Instrumental dos Ciclos anteriores, tanto no processo de criação como no conteúdo ministrado até o momento, através de aulas expositivas e por meio de leituras de textos sobre o papel da criatividade do arquiteto em sua atuação”, explicou o prof. Fabiano.

E, completou Dias: “Essa exposição inaugura uma série de mais três que serão realizadas até o final do primeiro semestre letivo de 2017 e darão a base ao tema da disciplina: o contato do aluno com a concepção arquitetônica, formal, funcional e estética”.